В Кремле прокомментировали перевод стрелки на «Часах Судного дня»

Ситуация в мире сегодня чрезвычайно тревожная и напряженная, развитие событий пока не сулит разрядки. Такой вывод сделал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перевод стрелки на символических «Часах Судного дня» на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи».

«Ситуация в целом, действительно, тревожная, — констатировал он, пояснив, что речь идет об обстановке во всем мире и особенно — в Европе. — Она чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. И перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки».

По мнению Пескова, необходимо трезво смотреть на такое положение и отдавать себе отчет в том, что происходит, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что стрелки символических «Часов Судного дня», указывающих на угрозу планетарной катастрофы, перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи».