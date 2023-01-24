news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
24 января 2023  18:59

Стрелки «Часов Судного дня» перевели еще на десять секунд ближе к «ядерной полуночи»

news_top_970_100

Стрелки символических «Часов Судного дня», указывающих на угрозу планетарной катастрофы, перевели на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Об этом сообщает ТАСС.

Это означает, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд, пояснила на пресс-конференции в Вашингтоне Рейчел Бронсон — президент журнала Bulletin of the Atomic Scientists, на обложке которого впервые появились эти часы, передает ТАСС.

Из слов Бронсон следует, что решение перевести часы было принято в основном из-за противостояния на Украине и вокруг нее. По ее мнению, «вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой».

«Часы Судного дня» отсчитывают время до «ядерного апокалипсиса» с 1947 года. Дальше всего от полуночи они были в 1991 году (тогда они показывали 23.43).

#спецоперация на Украине #ядерное оружие
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное