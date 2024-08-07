Ученые рассказали, что приведет к серьезным климатическим изменениям на Земле

Из-за повышения температуры на Земле произойдут серьезные климатические изменения. Для того, чтобы не допустить «переломного момента», необходимо к 2100 году достичь и поддерживать нулевой уровень выбросов парниковых газов, заявили авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

Международная команда ученых рассмотрела четыре ключевые для климата планеты природные системы: Атлантические течения, тропические леса Амазонки, ледники Антарктики и Арктики. Исследователи подчеркивают, что разрушение хотя бы одной из этих четырех систем из-за роста глобальной температуры приведет к эффекту домино.

«Установлено, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%», — приводит цитату из статьи РИА Новости.

Риск будет возрастать и при повышении температуры на каждые 0,1 градусов Цельсия после преодоления порога в 1,5 градусов. Жесткое сокращение выбросов в этом десятилетии имеет решающее значение для глобальной безопасности, резюмировали ученые.

Генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркивал, что, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации, температура на Земле к концу 21-го века может подняться на 2,8 градуса. Главной международной инициативой в этой сфере является Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году. Договор предполагает меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса, максимум 2 градуса к 2100 году.

Ранее Президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. В Татарстане для достижения углеродной нейтральности к 2050 году разработан план, включающий 57 мероприятий.