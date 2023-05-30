Для достижения углеродной нейтральности к 2050 году Татарстан реализует 57 мероприятий

Для достижения углеродной нейтральности к 2050 году в Татарстане разработан план, включающий 57 мероприятий. О работе, направленной на снижение в регионе выбросов парниковых газов, рассказал сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

«В рамках Евразийского экономического союза политика низкоуглеродного развития поддержана экспертным сообществом. В 2023 году утверждены критерии „зеленых проектов государств — членов ЕАЭС“. В республике работа в этом направлении проводится в рамках межведомственной рабочей группы. На сегодня определены основные направления работы по декарбонизации и разработан план мероприятий, в который вошли 57 мероприятий», — отметил спикер.

По словам министра, реализация этого плана будет проводиться с учетом наиболее перспективных инноваций. В числе основных направлений работы — развитие индустриализации, внедрение ответственного потребления и сохранение экосистемы.

«Предлагаемые в плане технологии позволят снизить выбросы парниковых газов более чем на 10 млн. тонн в СО2-эквиваленте. Лесоразведение и лесовосстановление увеличат поглощение парниковых газов более чем на 50 тыс. тонн в СО2-эквиваленте», — пояснил Шадриков.

По его мнению, реализация низкоуглеродной политики сейчас выходит в рыночную плоскость, набирает обороты развитие рынка углеродных единиц. Появились российские примеры верификации выбросов СО2 и биржевые сделки по купле-продаже углеродных единиц.

«Первый климатический проект России с выпуском единиц разработан для Сахалина. Он прошел все этапы и валидирован Университетом Иннополиса. Выпущенные углеродные единицы зарегистрированы, по ним прошла первая сделка», — привел пример спикер.

Из слов главы Минэкологии следует, что для выпуска углеродных единиц важно подготовить климатический проект. Пока в России зарегистрировано четыре таких проекта. При этом два из них представлены Татарстаном.