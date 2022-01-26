Путин: РФ планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году

Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече с представителями итальянского бизнеса заявил, что Россия к 2060 году планирует выйти на углеродную нейтральность. Об этом сообщает РИА Новости.

В последнее время Россия предпринимает ряд важных шагов по созданию низкоуглеродной экономики. Путин добавил, что зеленый водород для дальнейшего экспорта в страны Европы будет производиться на базе мурманской ветрогенерации.

Президент также напомнил, что бизнес Италии уже инвестировал в строительство российских ветропарков порядка полумиллиарда долларов.

Путин также отметил, что несмотря на пандемию коронавируса России и Италии удалось сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне. Говоря о сотрудничестве, Путин подчеркнул, что благодаря контрактам с «Газпромом» Италия покупает газ гораздо ниже спотовых цен.