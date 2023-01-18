Ученые определили самое безопасное место в доме при ядерном взрыве

Больше всего шансов уцелеть при ядерном взрыве будет у тех, кто спрячется в углах комнат. К такому выводу пришли исследователи из кипрского Университета Никосии, работа которых опубликована в журнале Американского института физики Physics of Fluids, пишет издание The Hill.

Ученые смоделировали взрыв атомной бомбы, чтобы определить лучшие и худшие места для нахождения в бетонном здании, которое находится в зоне поражения.

Оказавшиеся в эпицентре ядерного взрыва вряд ли выживут, но находящимся в отдаленных от него районах надо будет избегать нахождения в коридорах, у окон и дверей. Дело в том, что удар от взрывной волны в этих местах может привести к серьезным травмам и смертельному исходу.

При этом теснота коридора может усилить мощность взрывной волны. Специалисты наблюдали, как волна отражается от стен и огибает углы, создавая на своем пути нагрузку, эквивалентную 18-кратному весу человеческого тела.

«Даже в комнате, которая расположена близко к эпицентру взрыва, можно обезопасить себя от ударной волны, если расположиться в углах стены, обращенной к месту взрыва», — заметил ведущий автор исследования Иоаннис Коккинакис.

Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал, как Россия ответит при превентивном ядерном ударе со стороны Соединенных Штатов. Позднее США и Япония заверили, что любое применение РФ ядерного оружия на Украине будет воспринято как «ничем не оправданный враждебный акт против всего человечества».