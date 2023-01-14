Медведев заявил, что нынешний Премьер Японии предал память жертв Хиросимы и Нагасаки

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на слова Премьер-министра Японии Фумио Кисиды о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия.

Ранее Президент США Джо Байден и глава Правительства Японии в совместном заявлении заверили, что «любое применение Россией ядерного оружия на Украине» будет воспринято как «ничем не оправданный враждебный акт против всего человечества».

«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского Правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки», — написал Медведев.

По мнению экс-президента России, Премьер Японии мог бы напомнить Байдену о ядерной бомбардировке двух городов и «потребовать покаяния». «Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может», — добавил российский политик.

Непосредственно в результате атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа и Нагасаки 9 августа 1945 года погибли 80 тыс. человек. Общее число погибших к концу 1945-го, включая жертв онкологических заболеваний и лучевой болезни, оценивается в 90–166 тыс. в Хиросиме и 60–80 тыс. в Нагасаки.