Путин рассказал, как Россия ответит при превентивном ядерном ударе от США

В законодательстве США прописана теория превентивного удара, кроме того, они разрабатывают еще одну тактику — обезоруживающий удар. Как Россия может ответить на такие угрозы, рассказал на пресс-конференции с журналистами Президент РФ Владимир Путин.

Поводом для вопроса стала фраза Президента, произнесенная им на встрече с правозащитниками: «Если Россия не применит ядерное оружие первой, значит и второй тоже не применит».

Путин отметил, что у России нет теории превентивного удара, подобной американской. «В нашей стратегии сформулирован ответно-встречный удар, то есть в ответ. Это когда наши системы предупреждения о ракетном нападении фиксируют старты ракет в направлении территории России. Фиксируют, то есть старты произошли. Потом начинается ответ: <...> с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Оставить их невозможно, но это все-таки ответный [удар]», — объяснил глава государства.

Он отметил, что головные части ракет противника все же упадут на территории России, но и «от противника ничего не останется, потому что перехватить сотни ракет невозможно».

«И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезный сдерживающий фактор. Ну, если противник потенциальный считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы нет, то это все-таки нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются», — заключил он.