Ученые Кыргызстана и Татарстана обсудят вопросы сохранения снежного барса

Специалисты Кыргызстана до конца этого года приедут с рабочим визитом в Татарстан для обмена опытом с учеными КФУ по вопросам сохранения и восстановления популяции снежного барса. Такое решение было принято в ходе конференции, которая прошла на Алтае с участием министра эклоги и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова.

«На встрече обсуждался вопрос наполняемости Центра сохранения биоразнообразия „Снежный барс“ на Алтае различными видами животных, в том числе для создания кормовой базы для снежного барса. Кроме того, обсуждались пути реализации согласованной ранее дорожной карты по наполняемости центра краснокнижными животными», — сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Конференция прошла в Центре сохранения биоразнообразия «Снежный барс», который строится на территории комплекса «Карым» при поддержке Республики Татарстан. Он создается для восстановления популяции редких хищников. На встрече были представлены лучшие проекты России по сохранению снежного барса, тигра, белого медведя, дальневосточного леопарда, белуги.

«Представители науки поддержали нас в таком серьезном проекте. Мы говорим о сохранении чистой генетики снежного барса на Алтае», — отметил на встрече Александр Шадриков.

Концепция центра «Снежный барс» предусматривает научно-исследовательскую часть и вольерный комплекс сектора содержания, разведения и изучения животных. Создание центра биоразнообразия способствует достижению целей национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.