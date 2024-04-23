В России насчитали 87 снежных барсов

В 2024 году на территории России насчитали 87 снежных барсов. Результатами ежегодного учета со ссылкой на Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» поделилось РИА Новости.

«Результаты ежегодного всероссийского учета снежных барсов 2024 года при поддержке Межрегиональной ассоциации "Ирбис" и координации Национального парка "Сайлюгемский" показали, что на территории России находится 87 ирбисов», – отмечается в сообщении.

Больше всего особей – 54 – обнаружено в Республике Алтай. На втором месте находится Тува – 15, на третьем Красноярский край - 11. Семь ирбисов замечено в Бурятии.

Чтобы подсчитать снежных барсов, специалисты устанавливали фотоловушки. До труднодоступных мест им приходилось добираться на автомобилях повышенной проходимости, снегоходах, лошадях и даже вертолетах.

Исследование показало, что в Алтае в этом году удалось обнаружить на 10 особей больше, чем годом ранее. Это может говорить об эффективности охраны территории, борьбы с браконьерством и создания условий для обитания снежных барсов.