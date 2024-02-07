Татарстан подпишет соглашение с центром «Ирбис» на выставке-форуме «Россия»

Соглашение о намерениях по взаимодействию в вопросах изучения, сохранения и восстановления популяции снежного барса подпишет завтра на выставке-форуме «Россия» в Москве Министерство экологии и природных ресурсов РТ и Межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Соглашение будет подписано на площадке Республики Татарстан. Подписи под документом поставят министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и председатель попечительского совета центра «Ирбис» Али Узденов», — отметили в пресс-службе.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана, подписание документа станет ключевым мероприятием в День эколога. В дальнейшем в рамках соглашения предполагается организация взаимодействия по экологическому просвещению. На выставку из Татарстана в Москву отправится представительная делегация.

«На выставку „Россия“ на ВДНХ в Москву отправится целый десант от Татарстана — заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, сотрудники отдела экопросвещения, активисты молодежного движения „Будет Чисто“, представители регионального отделения Русского географического общества. В течение всего дня в павильоне Татарстана будут идти презентации лучших экопрактик республики, а для школьников и самых маленьких гостей выставки пройдут мастер-классы. Ребята в форме экоквеста научатся правильно разделять и сортировать отходы, создавать открытки и экоподелки, и узнают о микроклонировании растений», — рассказали в пресс-службе.

На сессии «Вода — стратегический ресурс будущего» на площадке Минприроды России с докладом о мероприятиях в рамках национального проекта «Экология», реализуемых в Татарстане, выступит Егор Тарнавский.

Стоит также отметить, что в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» республикой инициировано создание Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс», который станет продолжением татарстанского проекта по созданию Центра изучения редких видов кошек «Ак барс».

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».