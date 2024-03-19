Ученики Детской цирковой школы Казани завоевали призы на фестивале во Франции

Ученики Детской цирковой школы Казанского цирка завоевали два приза на международном фестивале артистов цирка во Франции. Владимир Серов, Елизавета Демидова, Ярослав Краснов и Ксения Семёнова получили серебряный приз и Приз зрительских симпатий XXIII Международного фестиваля артистов цирка в Сен-Поль-ле-Дакс (Франция).

Ребята показали парный синхронный номер «Воздушные гимнасты на ба́мбуке», который для них поставила их педагог и наставник, заслуженный деятель искусств РТ Светлана Шарапова. Номера на ба́мбуке (цирковом гимнастическом снаряде, состоящем из подвешенного шеста с петлями и перекладинами – прим. Т-и.) считаются сложнейшими среди жанров воздушной гимнастики и требуют серьезной физической подготовки.

Осенью 2023 года Владимир Серов и Елизавета Демидова получили золото за номер на ба́мбуке на I Международном цирковом фестивале «Артист», а в январе этого года успешно выступили с ним на XV фестивале в Будапеште.

XXIII Международный фестиваль артистов цирка проходил с 14 по 17 марта в Сен-Поль-ле-Дакс. Традиционно на этот фестиваль наравне с опытными и известными артистами цирка приглашают выступать и начинающих, отмечают в пресс-службе Казанского цирка. Все четверо казанских участников фестиваля еще не достигли совершеннолетия. Владимиру Серову и Ярославу Краснову по 17 лет, Елизавете Демидовой и Ксении Семёновой – 12 и 13 лет соответственно.

Как отмечала в интервью «Татар-информу» директор Казанского цирка Эльмира Булатова, одной из ключевых задач цирка является повышение уровня и статуса Детской цирковой школы. Она также сообщала, что труппа Казанского цирка будет создана на базе школы.