Два воспитанника Казанской цирковой школы выступят на международном фестивале в Будапеште

С 10 по 15 января в столице Венгрии будет проходить 15-й Будапештский цирковой фестиваль (Budapest Circus Festival), к участию в котором приглашены и двое учеников Казанской цирковой школы — Владимир Серов и Елизавета Демидова. Об этом во время экскурсии для СМИ по зданию Казанского цирка рассказала его директор Эльмира Булатова.

В Казанском цирке сегодня проходила итоговая пресс-конференция министра культуры Татарстана Ирады Аюповой.

«Воздушные номера на бамбуке (подвешенный шест с петлями и перекладинами) считаются сложнейшими среди всех жанров воздушной гимнастики, они требуют серьезной физической подготовки. Для ребят номер поставила заслуженный деятель искусств Татарстана Светлана Шарапова под руководством художественного руководителя Детской цирковой школы, заслуженного работника культуры республики Ильдара Игумнова. Непосредственно тренировал юных артистов Ильдар Нургалиев. С этим же номером ребята отправятся на фестиваль в Будапешт», — пояснила Булатова.

Фото предоставлено Казанским цирком

Владимиру Серову 17 лет, Елизавете Демидовой 12. Их уникальный и технически сложный номер «Воздушные гимнасты на бамбуке» в сентябре получил золото в номинации «Юниор» на I Международном цирковом фестивале «Артист» в Москве, который проходил в цирке Никулина на Цветном бульваре.

В качестве награды ребята в том числе получили приглашение участвовать в 2024 году в 15-м Будапештском цирковом фестивале (Budapest Circus Festival). А также в 6-м Международном фестивале циркового искусства MAMONTI в Якутске и в 23-м Международном фестивале циркового искусства во Франции, в городе Сен-Поль-ле-Дакс (Festival des Artistes de cirque de Saint-Paul-lès-Dax).

До Будапешта Владимир и Елизавета в новогодние каникулы станут участниками шоу «Морозко», с которым Казанская цирковая школа впервые в своей истории отправится на гастроли. Представление будут обкатывать в ДК Альметьевска.