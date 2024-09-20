«Участвовал во взятии Бахмута, теперь обороняет его»: история контрактника из Казани

«Это его выбор, его право – я верю в хорошее, о плохом не думаю»

В июле 2022 года житель Казани Дмитрий отправился добровольцем в зону СВО, подписал контракт с ЧВК. С тех пор он военнослужащий расчета ракетного артиллерийского взвода, который управляет системой залпового огня «Град». С первых дней он находится в Бахмуте – сначала участвовал во взятии города, теперь держит там оборону. 38-летнего бойца дома ждут жена и шестилетняя дочка.

«В армии он служил на Северном флоте, вернулся в звании старшины второй статьи. Потом работал на госслужбе, жил обычной мирной жизнью. Он не сразу признался, что едет воевать, сначала сказал, что едет к родственникам в Краснодар. Я подозревала, что он заключил контракт. Потом на время с ним связь пропала. Позже он позвонил и рассказал, что находится на передовой», – вспоминает жена бойца Марина.

Она признается, даже не плакала. Приняла новость достойно. «Это его выбор, его право. Я верю только в хорошее, о плохом не думаю», – говорит жена бойца.

«Героических боев нет – рутина»

Но Марина признается: отпускать мужа из отпуска каждый раз все сложнее. Помогает ей держаться то, что муж каждый день выходит на связь.

Очередной такой звонок состоялся как раз во время нашего интервью. Дмитрий позвонил по видеосвязи. У него был небольшой перерыв, и он согласился рассказать о своих боевых буднях.

«Никаких подвигов я не совершал – встаем, кашу сварим и воюем. Героических боев нет, это все рутина», – скромно отметил боец.

Дмитрий рассказал, что большую часть времени с момента подписания контракта провел в Бахмуте.

«Обстановка стабильно напряженная. Идет активная оборона. Не скажу, что враг делает попытки к захвату территории, просто не дает спокойно работать. Они даже не думают о захвате. Мы их давим, а они делают всякие подлянки», – поделился он.

«Когда объявили результаты референдума, люди плакали от счастья»

Дмитрий рассказал, что в сентябре 2022 года лежал в госпитале после ранения, тогда как раз объявили о присоединении к России новых регионов.

«К нам приходили мирные жители помогать, и когда объявили результаты референдума, они плакали от счастья. Они очень долго этого ждали. Медсестры, раненые бойцы – все обнимались. Это была большая радость для всех», – вспоминает Дмитрий.

Гражданские, с которыми общался боец, относятся к военным с уважением. Мало кто остается равнодушным, в основном все пытаются помочь.

«Здесь люди очень устали от войны, они немногословны, замкнуты в себе. До того, как подключилась Россия, здесь ничего не было – дороги не ремонтировались, люди выживали как могли. Я спрашивал у местных, они теперь очень довольны, жизнь налаживается. Иногда едешь, вдоль дорог стоят детишки с российскими флагами», – рассказывает Дмитрий.

В радиусе 30 километров никто не живет, только одна бабушка в соседней деревне

Правда, встречаются и предатели, в основном это те, у кого родственники живут в Западной Украине. Пропаганда делает свое дело.

«Все ведь зависит от человека. Я считаю, что те, кто ждет возвращения украинской власти, – люди с гнильцой», – делится Дмитрий.

Мирных жителей сегодня в Бахмуте нет, равно как и в радиусе 30 километров от города.

«Только одна бабушка есть в соседней деревне. Уезжать никуда она не хочет. Мы ей помогаем чем можем, а она нас морально поддерживает», – рассказывает боец.

Поддерживают боевой дух и письма школьников – боец бережно хранит эти письма, носит с собой, перечитывает.

«Работа идет, врага истребляем, боевой дух на высоте, победа будет за нами. В планах – победить. Ну а потом хочу продолжить службу», – сказал в завершение нашей беседы Дмитрий.

«Он даже умудряется учить с дочкой алфавит по видеосвязи»

Жена бойца отметила, что муж не любит хвастаться, поэтому расспросить его о военных буднях очень сложно.

«Я понимаю, что ему непросто рассказывать об этом, ведь тогда ему придется заново все это пережить, поэтому я жду, когда он сам захочет рассказать.

«Наша дочка прекрасно понимает, где находится папа. Может, она и не осознает всех тягот войны, но она часто задает вопросы на эту тему. Когда я смотрю новости, она спрашивает: “Наш папа там?” Он даже умудряется учить с ней алфавит по видеосвязи, и она исправно выполняет все его задания, не хочет подвести папу. У него еще есть сын от первого брака, мальчику 9 лет. Когда муж приезжает в отпуск, много времени проводит с ним, берет с собой нашу дочку. Он очень старается для детей», – поделилась жена бойца.

«Я верю в лучшее, в то, что он скоро вернется»

В последний раз, когда Марина провожала мужа на фронт, дочь очень просилась с ней на вокзал.

«Я не хотела ее брать, потому что момент прощания – очень тяжелый. Но она настояла. Когда поезд уехал, она заплакала, потом долго провожала взглядом скрывающиеся за горизонтом вагоны. Смотреть на эту картину, когда маленькая девочка провожает папу на войну, невыносимо – это кажется чем-то несправедливым. Тяжело в такие моменты, но я стараюсь держаться. Если я буду постоянно страдать, когда жить? Я верю в лучшее, верю, что он скоро вернется. Дочка ведь смотрит на меня, я не должна раскисать», – говорит Марина.

Марина приняла участие в проекте «Жена героя» – сфотографировалась в кителе мужа, признается, что для нее это большая честь. С собой на фотосессию она взяла дочку, ее одели в военную форму, на грудь прикрепили папины медали, но все не поместились. Остальные награды во время фотосессии Марина держала в руках.

Марина и ее дочь надеются, что этот Новый год встретят вместе с папой, – пожалуй, на сегодняшний день это их самое большое желание.