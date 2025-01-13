Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Участнику СВО из Пестречинского района вручили орден Мужества
Ветерану СВО из села Кряш-Серда Пестречинского района РТ Сергею Чукину вручили орден Мужества. Он ушел на спецоперацию по мобилизации в 2022 году. В армии он отслужил более десяти лет назад и думал, что повестку не получит, но был сильно удивлен.
«Сначала был в шоке, потом свыкся с мыслью, — вспоминает Сергей. — Решил, надо — значит надо. В тот день дома был на выходных. Пришли, сказали, я подписался и уехал, чтобы защищать страну, близких. Не в моих правилах убегать и прятаться. Служил стрелком. Боеприпасы всегда были с собой. Нападали — отстреливались», – рассказывает он.
В октябре 2024 года рядом с ним упал снаряд и мужчина получил ранение, в результате которого ему контузило плечо. Вытащили бойца другие ребята.
«Дай Бог, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми», — желает участник СВО.
После Сергея демобилизовали: он восстанавливался, а в дальнейшем ему предстоит операция на руку.
До мобилизации работал каменщиком на стройке, теперь подумывает о новой профессии.
На церемонии вручения ордена присутствовала и мама героя Елена Георгиевна. Она признается, что сначала не подозревала, каково это — ждать сына, не знать, все ли с ним хорошо. Потом женщина поняла, что это морально тяжело, но, как и любая мама, она гордится своим сыном.
Пока у Сергея нет своей семьи, в этом деле он полностью полагается на судьбу.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»