Участнику СВО из Пестречинского района вручили орден Мужества

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Ветерану СВО из села Кряш-Серда Пестречинского района РТ Сергею Чукину вручили орден Мужества. Он ушел на спецоперацию по мобилизации в 2022 году. В армии он отслужил более десяти лет назад и думал, что повестку не получит, но был сильно удивлен.

«Сначала был в шоке, потом свыкся с мыслью, — вспоминает Сергей. — Решил, надо — значит надо. В тот день дома был на выходных. Пришли, сказали, я подписался и уехал, чтобы защищать страну, близких. Не в моих правилах убегать и прятаться. Служил стрелком. Боеприпасы всегда были с собой. Нападали — отстреливались», – рассказывает он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В октябре 2024 года рядом с ним упал снаряд и мужчина получил ранение, в результате которого ему контузило плечо. Вытащили бойца другие ребята.

«Дай Бог, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми», — желает участник СВО.

После Сергея демобилизовали: он восстанавливался, а в дальнейшем ему предстоит операция на руку.

До мобилизации работал каменщиком на стройке, теперь подумывает о новой профессии.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

На церемонии вручения ордена присутствовала и мама героя Елена Георгиевна. Она признается, что сначала не подозревала, каково это — ждать сына, не знать, все ли с ним хорошо. Потом женщина поняла, что это морально тяжело, но, как и любая мама, она гордится своим сыном.

Пока у Сергея нет своей семьи, в этом деле он полностью полагается на судьбу.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой