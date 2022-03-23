Участники спецоперации на Украине получат статус ветеранов боевых действий

Госдума РФ единогласно приняла закон о предоставлении участникам специальной военной операции на Украине статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Таким образом российские военные, участвующие в демилитаризации и денацификации Украины, смогут воспользоваться различными мерами поддержки от государства.

«Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей», — уточнил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины, после чего РФ развернула специальную операцию по защите Донбасса.