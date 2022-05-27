Участники «Сада памяти — 2022» в Татарстане высадили более 1,2 млн деревьев

Фото: пресс-служба Минлесхоза Татарстана.

В Татарстане во время Международной акции «Сад памяти» в этом году высадили более 1,2 млн деревьев в память о великом подвиге 378 тыс. жителей ТАССР, не вернувшихся с фронта домой. Об этом сообщила пресс-служба Минлесхоза РТ.

«928 тыс. саженцев высажены на территории лесного фонда и 322 тыс. саженцев — на территории муниципальных районов», — рассказали в республиканском ведомстве.

Всего участниками стали 30 тыс. человек.

Международная акция «Сад памяти» стартовала в России 18 марта и продлится до 22 июня. 30 апреля татарстанцы высадили 378 тыс. саженцев в память о подвиге фронтовиков, участие в мероприятии принял и Президент Татарстана Рустам Минниханов.