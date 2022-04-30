Акция «Сад памяти»: татарстанцы высадили 378 тыс. саженцев в память о подвиге фронтовиков

Фото: Владимир Васильев

Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла сегодня в Татарстане. Всего за день было высажено 378 тыс. саженцев в память о подвиге 378 тыс. жителей ТАССР, не вернувшихся с фронта домой.

Центральными площадками акции стали сквер перед железнодорожным вокзалом Казань-2, территория Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища и сквер возле Иннополиса. На первой площадке в сквере перед железнодорожным вокзалом высадили 30 саженцев ели, лиственницы, рябины и тополя. На второй площадке возле училища посадили 200 саженцев сосны и липы. На третьей площадке в Иннополисе высадили 200 саженцев ели, сосны, липы, березы и рябины.

Под Казанью акция прошла еще на четырех площадках: около села Старое Шигалеево Пестречинского района, села Тарлаши Лаишевского района, неподалеку от поселка Дачное и Поселка Санатория «Каменка» в Высокогорском районе. Участниками природоохранной акции стали журналисты изданий АО «Татмедиа». Они высадили деревья на территории Высокогорского участкового лесничества. SMM-специалист журналов «Салават Купере» и «Сабантуй» Василя Шамсевалиева участвует в акции третий год.

Фото: © Владимир Васильев

«Ежегодно мы с коллегами из „Татмедиа“ приезжаем в районы, чтобы посадить лес. Спасибо за то, что проходят такие акции. Это прекрасная возможность для нас, городских жителей, прикоснуться к природе, приехать в лес и внести свою лепту в его сохранение», — сказала она.

Для посадки на площадках под Казанью лесоводы республики были подготовили 63 тыс. саженцев ели, сосны и лиственницы. Мастер леса Высокогорского участкового лесничества Ильфат Сафин пояснил, что рядом с поселком Дачное будет высажено в общей сложности около 10 тыс. саженцев сосны на площади в 2,5 гектара. Участниками природоохранной акции здесь стали представители 16 казанских организаций — всего около ста человек.

«Этим саженцам примерно три-четыре года. Они приживутся при благоприятных, влажных погодных условиях. Главное, чтобы не было засухи. Для посадки леса мы сделали механизированные борозды трактором на расстоянии около трех метров друг от друга. Саженцы сажаем на глубине 10–15 сантиметров, на расстоянии друг от друга от 50 до 80 сантиметров», — сообщил специалист.

Фото: © Владимир Васильев

Активное участие в посадке деревьев приняли и сотрудники ГТРК «Татарстан». В их числе оказался руководитель программы «Парламентские вести» Дмитрий Второв.

«Участвую в акции первый год, в прошлом году был в командировке. В этот раз отложил все субботние дела. Все жители нашей страны никогда не забудут подвиг героев Великой Отечественной войны, которые освободили нас от фашизма. Идея этой акции очень важна, это и память о наших героях, и оздоровление леса», — уверен он.

Международная акция «Сад памяти» стартовала в Российской Федерации 18 марта и продлится до 22 июня. Она организована АНО «Сад Памяти», всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках инициированного главой государства Владимиром Путиным национального проекта «Экология». Цель акции — посадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших во время Великой Отечественной войны.