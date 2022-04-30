Минниханов в рамках акции «Сад памяти» высадил деревья в сквере у вокзала Казань-2

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к международной акции «Сад памяти». Он высадил деревья в сквере у железнодорожного вокзала Казань-2, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент РТ прокомментировал участие в акции в своем Telegram-канале. Он выложил фотографии с мероприятия и напомнил о высаженных в память о не вернувшихся с Великой Отечественной войны 378 тыс. саженцах. «Всегда будем помнить наших героев!» — подчеркнул Минниханов.

Вместе с руководителем республики в посадке саженцев приняли участие сотрудники казанских предприятий и члены движения «Волонтеры Победы». В сквере высажены такие деревья, как лиственница, тополь, рябина и ель.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Здесь же Рустаму Минниханову презентовали проект стелы «Город трудовой доблести». Это стилизованное крыло самолета, выполненное с использованием проклепанной нержавеющей стали со светопрозрачными вставками, напоминающими георгиевскую ленту.

Внешний облик композиции, включая благоустройство окружающей территории, неоднократно обсуждался специалистами в области архитектуры и дизайна Казани. В апреле 2022 года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся деятелей РТ, внесших значительный вклад в развитие республики, было рассмотрено эскизное предложение.

Казанский Институт развития города подготовил концепцию благоустройства парка у железнодорожного вокзала. Его площадь предложено увеличить до 60 тыс. кв. метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что центральными площадками акции «Сад памяти» в Татарстане стали сквер перед железнодорожным вокзалом Казань-2, территория Казанского высшего танкового командного училища и сквер возле Иннополиса.