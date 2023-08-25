Марат Зяббаров: Конный пробег Татарстан – Алтай показал сплоченность братских народов

Участники конного пробега на лошадях татарской породы Татарстан – Алтай сегодня финишировали в поселке Карым. У стеллы «Алтай – сердце Евразии», подаренной первым Президентом РТ Минтимером Шаймиевым, их встретили глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров и первый заместитель Председателя Правительства Алтая Эжер Ялбаков.

«Вы проделали колоссальную работу. Данный пробег ознакомил регионы не только с татарской породой лошадей, но и показал многообразие и колорит нашей татарской культуры, духовные ценности, бережно передаваемые из поколения в поколение. Пробег еще раз подтвердил сплоченность братских народов нашей многоконфессиональной страны», – цитирует Зяббарова пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Цель пробега – популяризация лошадей татарской породы. Он стартовал 24 июля от Казанского ипподрома. Маршрут прошел через 56 населенных пунктов Татарстана и восемь регионов России. Татарстанцы преодолели в пути более 3 тыс. км.

Для участия в пробеге были отобраны шесть лошадей татарской породы: четыре жеребца из хозяйства «Набиуллин С. Ф.» Лениногорского района и два – из «Племрепродуктора им. Гиниятуллина С. Ш.» Тюлячинского района. Животные, задействованные в маршруте, останутся на Алтае для разведения – это подарок Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».

В настоящее время разрабатывается долгосрочная целевая программа «Развитие коневодства и конного спорта в РТ до 2030 года».

Напомним, что сегодня утром Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фото с финиша первого пробега на лошадях татарской породы в Алтае

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ