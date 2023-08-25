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Минниханов опубликовал фото с финиша первого пробега на лошадях татарской породы в Алтае
В Республике Алтай сегодня завершился пробег на лошадях татарской породы, который стартовал в Татарстане. Фотографией с события поделился Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.
«Сегодня на исторической родине тюркских народов в республике Алтай финишировал первый в истории Татарстана конный пробег на лошадях татарской породы», – написал руководитель республики.
Он отметил, что скакуны преодолели 3 тыс. километров, продемонстрировав не только свою природную красоту, но и выносливость. Маршрут лежал через 56 населенных пунктов восьми регионов России, продолжительность пробега составила более месяца. Подробнее о том, как республика готовилась к этому событию, читайте в большом материале «Татар-информа».
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