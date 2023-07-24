Конный пробег за 38 дней: Татарстан подарит Алтаю лошадей татарской породы

Для участия в пробеге были отобраны шесть лошадей татарской породы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цель пробега – популяризация лошадей татарской породы

На территории Татарстана пробег пройдет через Пестречинский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский, Мамадышский, Елабужский, Тукаевский, Мензелинский и Актанышский районы. Затем участники проедут по Башкортостану, Пермскому краю, Свердловской, Тюменской, Омской и Новосибирской областям, Алтайскому краю и Республике Алтай.

Пробег стартовал от Казанского ипподрома Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Финишируют они в конце августа в Майминском районе Республики Алтай возле памятного знака «Алтай – сердце Евразии». Этот памятник – подарок первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева к 250-летию вхождения Алтая в состав России.

Для участия в пробеге были отобраны шесть лошадей татарской породы: четыре жеребца из хозяйства «Набиуллин С. Ф.» Лениногорского района и два – из «Племрепродуктора им. Гиниятуллина С. Ш.» Тюлячинского района.

Марат Зяббаров: «Перед вами стоит ответственная задача – пройти достойно весь маршрут от Казани до Алтая» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пробег стартовал от Казанского ипподрома. Участников поприветствовал министр сельского хозяйства и продовольствия, председатель Федерации коневодства и конного спорта РТ Марат Зяббаров. «Перед вами стоит ответственная задача – пройти достойно весь маршрут от Казани до Алтая и подтвердить сплоченность братских народов нашей многоконфессиональной страны», – обратился он к наездникам.

Цель пробега – популяризация лошадей татарской породы. Патент на нее был получен в 2019 году. «До торжественного старта была проделана большая работа по отбору и тренировке лошадей, а также наездников. Был проложен маршрут через регионы России, разработан единый фирменный стиль и эмблемы конного пробега, изготовлена сувенирная продукция», – сказал глава Минсельхозпрода.

Цель пробега – популяризация лошадей татарской породы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лошади останутся на Алтае для разведения

Отправляясь в дальний путь, участники пробега услышали напутственные слова и от духовенства республики. «Когда смотришь на татарскую породу лошадей, удивляешься тому, сколько в ней совершенства, гармонии, энергии и грациозности. Татарстану есть что показать, чем похвалиться и чему радоваться. У нас очень много выдающихся достижений. И вот одно из направлений, которым наша республика может по достоинству гордиться», – отметил ректор Казанской семинарии, протоиерей Владимир Самойленко.

Владимир Самойленко: «Когда смотришь на татарскую породу лошадей, удивляешься тому, сколько в ней совершенства, гармонии, энергии и грациозности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его мнению, таким мероприятием Татарстан может показать пример любви к своей земле, народу, культуре, традициям. «Дай бог, чтобы этот пробег был успешным, чтобы люди увидели эту гармонию, красоту, изящество татарстанской породы лошадей», – заявил протоиерей.

«Отрадно, что татарская порода лошадей разводится и размножается», – добавил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Камиль Самигуллин: «Отрадно, что татарская порода лошадей разводится и размножается» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В составе участников пробега – четыре наездника, сопровождающий и ветеринарный врач. В пути будут задействованы коневоз и автомобиль ветеринарной службы. Технику будут использовать для проезда в труднодоступных местах – по болотам, оврагам, густым лесам, крутым склонам.

Ответственным за сопровождение конного пробега назначен ведущий советник Минсельхозпрода РТ Айрат Хабибуллин. Он рассказал, что лошади, задействованные в маршруте, останутся на Алтае для разведения – это подарок Татарстана.

В составе участников пробега – четыре наездника, сопровождающий и ветеринарный врач Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поселок Карым – это кусочек Татарстана. Мы приедем туда и оставим лошадей именно в этом месте. Кроме того, мы посетим все татарские села. В целом остановки запланированы во всех населенных пунктах России. Среди городов остановимся только в Новосибирске и Барнауле. Коневоз полностью заполнен сеном, зерном и водой. Запасы продовольствия будут пополняться в других регионах. 25 августа планируем быть в Карыме, в Казань наездники вернутся 30 августа или 1 сентября», – сообщил ведущий советник министерства.

Лошади татарской породы хорошо переносят жару и холод

Во время посещения населенных пунктов запланированы сабантуи и торжественные встречи. На ипподромах Омской области, Новосибирска и Барнаула состоятся скачки, одна из них пройдет на кубок конного пробега.

В пробеге задействованы только жеребцы – они более выносливые Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На остановках будет проводиться ветеринарный осмотр животных. К слову, лошадей сопровождает высококвалифицированный ветеринарный врач конноспортивной школы «Кентавр» ПАО «Татнефть» из Елабуги – Рамиль Зайдуллин. «Отбирали лошадей по возрасту, экстерьеру. Провели ветеринарный осмотр. В пробеге задействованы только жеребцы – они более выносливые», – заметил ветврач.

По словам наездника из Тюлячинского района Фирзара Гиниятуллина, лошади татарской породы – очень неприхотливые, хорошо переносят жару и холод. «Вот мой четырехлетний конь по кличке Татарин РТ. Он родился в Татарстане. Я готовил его к скачкам, он так работает, что даже не устает», – поделился участник пробега.

Лошади татарской породы очень неприхотливые, хорошо переносят жару и холод Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другой наездник – Искандер Вахитов приехал с двухлетним жеребцом по кличке Тюлячи тоже из Тюлячинского района. Он рассказал, что вместе с конем готовился к пробегу месяц. «Каждый день с шести утра катались по несколько километров. В обед отдыхали. Коня мыли, чистили, кормили, а ближе к вечеру снова тренировались», – отметил он.

В каждом регионе участников пробега будут встречать и сопровождать представители региона, Минсельхозпрода и исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.