Участники «Движения первых» из РТ летом смогут поехать в Турцию по обменной программе

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

Этим летом члены дипломатических клубов «Движения первых» смогут поехать в Турцию по обменной программе. Об этом на полях KazanForum 2024 сообщил «Татар-информу» помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Мы обсудили с Билалом Эрдоганом (президентом Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтином Билалом Эрдоганом – прим. Т-и) обменные программы между школами-побратимами. Идёт диалог и с другими странами Организации исламского сотрудничества. Первая такая поездка состоится в Турцию уже этим летом. Ребята из Татарстана поедут туда, а школьники оттуда приедут в нашу республику. Смена продлится от 10 до 12 дней, мы пока прорабатываем тему. Скорее всего, это будет многопрофильная площадка, чтобы все были заинтересованы», — пояснил собеседник агентства.

Для того, чтобы стать участником обменной программы, нужно состоять в одном из дипломатических клубов «Движения первых», которые открыты во многих школах Татарстана.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Ранее сообщалось, что Россия и Малайзия работают над межправительственным соглашением о безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. Об этом рассказал представитель МИД РФ в Казани Радик Вахитов, выступая на международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum». Также на полях этого мероприятия премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с председателем правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.