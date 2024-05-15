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Песошин встретился с главой правительства Дагестана на KazanForum
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на полях XV KazanForum встретился с председателем правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.
Песошин отметил, что Дагестан является важным партнером для Татарстана. Взаимоотношения между республиками строятся на принципах соглашения о сотрудничестве, которое подписали в 2018-м.
Он также добавил, что Дагестан активно участвует в мероприятиях, проходящих в Татарстане – в области образования и науки, в сфере туризма, здравоохранения и архивной деятельности. Также власти регионов работают в области межрегионального сотрудничества в сфере повышения квалификации научных кадров.
«Ваш регион ежегодно участвует в мероприятиях KazanForum», – подчеркнул Песошин.
Премьер-министр РТ сказал, что видит перспективы сотрудничества в области АПК. С 2018-го действует также соглашение между Минсельхозами Татарстана и Дагестана. Помимо этого, агропромпарк «Казань» готов предоставить торговые места для реализации дагестанской продукции на площадке комплекса.
Еще политики обсудили наращивание сотрудничества в сферах машиностроения и строительства.
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