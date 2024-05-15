Представитель МИД РФ в Казани: Россия ведет переговоры с Малайзией о безвизовых поездках

Россия и Малайзия работают над межправительственным соглашением о безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. Об этом рассказал представитель МИД РФ в Казани Радик Вахитов, выступая на международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Он уточнил, что сейчас стороны прорабатывают соглашения о частичной отмене визовых требований для граждан России и Малайзии. По его словам, такой документ поспособствует интенсификации деловых обменов, развитию связей в сферах туризма и культуры, пишет ТАСС.

На данный момент стороны обсуждают текст проекта соглашения. Все формулировки для документа обсудят на экспертных консультациях в онлайн и «живых» режимах. Встречи запланированы на ближайшее время.

Он также выразил надежду на то, что в ходе переговоров смогут снять ряд технических расхождений и окончательно согласовать проект. Однако пока говорить более конкретно преждевременно – нужно дождаться завершения этих переговоров, пояснил Вахитов.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.