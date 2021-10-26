Участники автопробега радио «Китап» прибыли в Башкортостан

Фото: Салават Камалетдинов/ИА "Татар-информ"

Участники автопробега до Уфы под названием «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное...») переплыли реку Агыйдел и начали поездку по Башкортостану. Организовало мероприятие радио «Китап».

Сегодня музыканты и ведущий радиостанции планируют остановиться в четырех населенных пунктах республики. Первым участники роуд-тура посетят город Дюртюли. Завтра они проведут концерт в Уфе.

Напомним, музыкально-литературный марафон стартовал от стен Казанского Кремля 25 октября. Татарстанцы за три дня посетят 18 населенных пунктов. где представят 20-минутную программу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к роуд-туру присоединились жители Набережных Челнов и Мамадыша.