Участники автопробега радио «Китап» спели вместе с жителями Мамадыша

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Город Мамадыш стал первым населенным пунктом, где участники литературно-музыкального автопробега радио «Китап» сделали остановку и провели концерт на открытом воздухе. Музыканты вместе с местными самодеятельными артистами исполнили популярную народную песню «Париж, Париж».

«При подготовке программы автотура мы постарались сделать выступления в каждом районе и городе оригинальными. Есть поговорка „В Париж — через Мамадыш“. Поэтому специально разучили эту песню. С удовольствием исполнили ее вместе с мамадышскими артистами», — рассказала исполнительный продюсер радио «Китап» Лилия Кадырова ИА «Татар-информ».

По ее словам, жители очень тепло приняли гостей из Казани, еще до их приезда организовали игры, хороводы.

Литературно-музыкальный автопробег «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное...») стартовал сегодня с Площади 1 мая в Казани. В ходе марафона его участники — музыканты и ведущий радио «Китап» планируют посетить около двух десятков городов и районов Татарстана и Башкортостана.

Автопробег по маршруту Казань-Уфа-Казань продлится три дня и завершится 28 октября. В остановках коллектив радио «Китап» будет давать 20-30 минутные концерты для жителей.

Цель акции — популяризация татарской литературы, традиционного музыкального искусства, укрепление дружественных связей между Татарстаном и Башкортостаном, продвижение радио «Китап» в соседних регионах.