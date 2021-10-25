Жители Набережных Челнов присоединились к автопробегу радио «Китап»

Жители Набережных Челнов стали участниками интерактивных игр и викторины в рамках программы автопробега «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное...»), организованного радио «Китап».

Встреча с челнинцами прошла у памятника народному поэту Габдулле Тукаю. Исполнительный директор радио «Китап» Лилия Кадырова прочитала стихи, а кавер-группа MINGAZOV спела популярные в народе песни.

«В Челнах мы спели „Уфтанма“, „Красивая/Хороший“, „Син — минем җанымның яртысы“. В каждом городе есть свои наиболее любимые его жителями песни. Поэтому в Челны привезли именно эти композиции. Челнинцам очень понравилось, они нам подпевали. Прохожие даже потанцевали под нашу музыку» рассказал солист кавер-группы Ильяс Мингазов корреспонденту ИА «Татар-информ».

Челнинцы также отвечали на вопросы викторины по истории города, жизни и творчестве Габдуллы Тукая, о деятельности радио «Китап». Самые активные участники смогли выиграть призы от АО «Татмедиа».

Литературно-музыкальный автопробег «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное...») стартовал сегодня с Площади 1 мая в Казани. Сегодня участники марафона также побывали в Мамадыше, где с местными артистами исполнили народную песню «Париж, Париж». Следующую остановку планируется сделать в Мензелинске.

Ожидается, что в рамках акции музыканты и ведущий радио «Китап» посетят около двух десятков городов и районов Татарстана и Башкортостана. Автопробег по маршруту Казань-Уфа-Казань продлится три дня и завершится 28 октября. В остановках коллектив радио «Китап» будет давать 20-30 минутные концерты для жителей.

Цель акции — популяризация татарской литературы, традиционного музыкального искусства, укрепление дружественных связей между Татарстаном и Башкортостаном, продвижение радио «Китап» в соседних регионах.

В поездке коллектив радио «Китап» сопровождает корреспондент ИА «Татар-информ» Адель Ахметзянов. Больше видео с акции — в Инстаграм-аккаунте «Интертат».