В Казани вручили медали ветеранам – участникам Курской битвы

Торжественное вручение медалей «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» двум ветеранам Великой Отечественной войны – участникам Курской битвы состоялось 12 июня в столице Татарстана. Награды жителям Казани вручил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин.

Медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» была учреждена губернатором Белгородской области в марте этого года, напомнил Мубаракшин. «Участники боевых действий были задействованы в самом масштабном сражении. 12 июня – в День России – самый почитаемый праздник нашей страны. В этот день мы вручаем награды», – отметил он.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Сегодня в республике проживают лишь два участника Прохоровского сражения, которое было одним из самых величайших в истории Великой Отечественной войны и стало началом переломного момента, добавил Мубаракшин.

Ветеранов навестили дома, где и вручили им награды. Так, участник сражения Юрий Шастин живет в доме по ул.Фучика, где его часто навещает внучка. «Я прошел всю Курскую битву, воевал за Белгород. Это было жаркое время, тяжелая битва», – поделился он воспоминаниями.

Юрий Шастин родился в селе Лаишево. В ряды Красной Армии отправился в конце 1942 года, буквально со школьной скамьи. На фронте воевал с февраля 1943 года в составе 27-й армии на Курской дуге. Участвовал в боях на левобережной Украине. Будучи наводчиком, а затем командиром расчета станкового пулемета «Максим», перед Днепром был тяжело ранен.

После лечения в госпитале был направлен во второе Московское пулеметное училище. Затем в звании младшего лейтенанта отправился в 96-ю стрелковую дивизию второго Белорусского фронта. Командиром пулеметного взвода прошел с боями всю Восточную Пруссию, вышел к Балтийскому морю и в заливе Фриш-гаф закончил войну. После войны продолжал служить в армии, был уволен в 1967 году по состоянию здоровья. После этого трудился военруком в казанской школе №4 , старшим инженером «Татавтотранса», а также на военной кафедре Казанского инженерно-строительного института.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Георгий Жуков» и другими наградами.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Вторую награду вручили Николаю Колесникову, который проживает в доме по ул.Ибрагимова вместе с дочерью Людмилой Николаевной. На встречу с ветераном приехал замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани Денис Сугоняко.

«Это большое событие для нашего района и города. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Каждый ветеран, проживающий в Кировском и Московском районах, находится под пристальным вниманием», – сказал Денис Сугоняко.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Николай Колесников родился в селе Пятницком Башмаковского района Пензенской области, окончил семь классов школы. Во время войны учился в Ульяновском пехотном училище, откуда был направлен на фронт. Сражался в частях третьего Белорусского фронта, был три раза ранен, в сентябре 1945 года уволен из-за ранений.

В 1946 году женился. Служил под Самарой, в Германии, а завершал свою карьеру в Казани. Уволился по возрасту в звании полковника. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Прохоровская битва произошла 12 июля 1943 года близ Прохоровки, в 87 километрах к юго-востоку от Курска. Сражение проходило на Восточном фронте и было частью более широкой Курской битвы.

Напомним, сегодня, в День России, в Казанском Кремле также прошла церемония награждения отличившихся татарстанцев, которую провел Раис РТ Рустам Минниханов. Также медали Геров Труда и Государственные премии РФ в Кремле россиянам вручил Президент Владимир Путин.