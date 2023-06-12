«Мы вами гордимся!»: Минниханов наградил отличившихся татарстанцев на церемонии в Кремле

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казанском Кремле прошла церемония вручения наград работникам науки, здравоохранения, промышленности, строительства и сельского хозяйства, военнослужащим, общественникам и многим другим наиболее отличившимся татарстанцам. В мероприятии, которое приурочено к празднованию Дня России, принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за плодотворный труд на благо родной республики и достойный вклад в развитие нашей страны», – сказал Минниханов, открывая церемонию. Он также подчеркнул, что Татарстан стал одним из опорных субъектов России и лидером среди других регионов по многим показателям. Таких результатов было бы невозможно добиться без поддержки Президента Владимира Путина и Правительства во главе с Михаилом Мишустиным, подчеркнул Раис РТ.

Минниханов также напомнил, что Россия уже второй год ведет борьбу с неонацизмом. «Сегодня с нами – участники специальной военной операции, которые достойно продолжают традиции, заложенные нашими предками, поколением Победителей. Спасибо за вашу доблесть, отвагу и беззаветную преданность Отечеству! Без сезнең белән горурланабыз!» – приводит слова Раиса РТ его пресс-служба.

Среди награжденных были представители командного состава высшего танкового и

суворовского училищ. Минниханов подчеркнул, что выпускники этих учебных заведений неизменно становятся образцом чести, самоотверженности и подлинного героизма.

Отдельно руководитель республики поблагодарил работников правоохранительных органов и судебной системы, отметив, что их служение Отечеству вносит неоценимый вклад в развитие и безопасность всего государства.

Также он поблагодарил общественных деятелей, в том числе – Владимира Вавилова, основателя и председателя правления благотворительного фонда им.Анжелы Вавиловой. Руководитель республики подчеркнул, что во многом благодаря общественникам современное общество меняется в лучшую сторону, растет культура взаимопомощи и добровольчества.

В числе награжденных традиционно были работники науки и здравоохранения, промышленности, строительства и сельского хозяйства, которые вносят свой важный вклад в развитие родной республики и страны.

«Ваш созидательный труд – лучший пример для подрастающего поколения. Поздравляю вас с заслуженными наградами. Еще раз – спасибо вам за преданность избранному делу. Ваши достижения – результат многолетнего, добросовестного труда. Уверен, история ваших успехов будет продолжена», – обратился к ним Минниханов.

Напомним, сегодня с утра Минниханов поздравил всех жителей республики с праздником, а также опубликовал видео на эту тему.