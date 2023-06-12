Путин: День России утверждает единство многонационального народа

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. Этот праздник знаменует неразрывность многовековой истории и единство многонационального народа, заявил он на церемонии вручения медалей Героя Труда и Государственных премий РФ в Кремле.

«Такие пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас. Сегодня, в непростое для России время они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надёжной опорой нашим героям – участникам специальной военной операции», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что жители России остаются верными наследию предков, добавив, что это подтверждают своим примером участники церемонии награждения. «Они своим примером, своей жизнью показывают нашу преданность Отечеству», – сказал Президент РФ.

Отметим, что государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства вручаются за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год.