Участникам KazanForum презентовали первые исламские финансовые продукты

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

На стенде Татарстана на Международной выставке Russia Halal Expo 2024 в рамках KazanForum представили новинки исламских финансовых продуктов, разработанные Минэкономики республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Продукты гостям презентовали Фонд поддержки предпринимательства РТ, Гарантийный Фонд РТ и Региональная лизинговая компания РТ, подведомственные министерству. Так, благодаря новым услугам предприниматели смогут приобрести на льготных условиях специальную технику, коммерческий транспорт, а также оборудование, в том числе необходимое для работы на территории промышленных парков. Еще один продукт касается гарантийной поддержки при оформлении заемного финансирования.

«Данные льготные продукты для малого и среднего бизнеса, не уступающие по стоимости классическим аналогам, разработаны в рамках реализации эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию и одобрены Советом Улемов Духовного управления мусульман РТ», — подчеркнули в пресс-службе Минэкономики РТ.

Помимо продуктов министерства участники и гости форума могли ознакомиться с услугами других организаций.

Ранее министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов развеял миф о дороговизне исламского банкинга, а также рассказал о новых услугах, которые можно получить в рамках реализуемого в Татарстане эксперимента.