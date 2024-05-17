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Участникам KazanForum презентовали первые исламские финансовые продукты
На стенде Татарстана на Международной выставке Russia Halal Expo 2024 в рамках KazanForum представили новинки исламских финансовых продуктов, разработанные Минэкономики республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Продукты гостям презентовали Фонд поддержки предпринимательства РТ, Гарантийный Фонд РТ и Региональная лизинговая компания РТ, подведомственные министерству. Так, благодаря новым услугам предприниматели смогут приобрести на льготных условиях специальную технику, коммерческий транспорт, а также оборудование, в том числе необходимое для работы на территории промышленных парков. Еще один продукт касается гарантийной поддержки при оформлении заемного финансирования.
«Данные льготные продукты для малого и среднего бизнеса, не уступающие по стоимости классическим аналогам, разработаны в рамках реализации эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию и одобрены Советом Улемов Духовного управления мусульман РТ», — подчеркнули в пресс-службе Минэкономики РТ.
Помимо продуктов министерства участники и гости форума могли ознакомиться с услугами других организаций.
Ранее министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов развеял миф о дороговизне исламского банкинга, а также рассказал о новых услугах, которые можно получить в рамках реализуемого в Татарстане эксперимента.
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