Шагиахметов рассказал о новинках и перспективах развития исламского банкинга в Татарстане

Система исламского банкинга в России находится в стадии формирования. Процесс ее развития не останавливается, заверил глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов в интервью РБК.

Он напомнил, что сейчас в пилотных регионах — Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане — можно получить услуги потребительского и бизнес-финансирования, лизинга, которые соответствуют требованиям шариата, разместить средства через инвестиционные договоры и паевые фонды.

«После старта эксперимента спрос на продукты исламского банкинга в Татарстане увеличился. Запустились новые продукты, например проектное финансирование, льготное финансирование малого бизнеса, уникальный льготный гарантийный продукт „Даман“, исламский факторинг, также действует электронная торговая площадка с использованием партнерских продуктов», — перечислил министр.

Одной из новинок стал продукт «Мурабаха-2024», который предоставляется субъектам МСП. Благодаря ему предприниматели могут оформить рассрочку на срок от 24 до 36 месяцев. Сумма, предусмотренная продуктом, может составлять от 300 тысяч до 3 млн рублей и зависит от отрасли, в которой трудится получатель.

Помимо этого, запущен продукт «Иджара», благодаря которому бизнесмены смогут приобрести необходимое оборудование. Услуга предоставляется субъектам МСП, действующим на территории аккредитованного промышленного парка, после подписания соответствующего соглашения с Минэкономики РТ. Предоставляемая сумма может составлять от 1 млн до 15 млн рублей.

Еще один продукт разработан региональной лизинговой компанией РТ. Воспользовавшиеся услугой предприниматели смогут приобрести в лизинг по нормам ислама коммерческий транспорт, специальную технику и оборудование.

В заключение Шагиахметов отметил, что новинки исламского банкинга будут обсуждаться на проходящем в столице Татарстана XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».