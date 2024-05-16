Шагиахметов развеял стереотип о дороговизне продуктов исламского банкинга

Исламские финансовые продукты в России раньше действительно были дороже традиционных. Однако старт соответствующего эксперимента и принятие закона смогли уравнять их в цене, заявил в интервью РБК глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Он напомнил, что ранее закон о банках и банковской деятельности запрещал кредитным организациям заниматься операциями, лежащими в основе партнерского финансирования. Это напрямую влияло на стоимость продукта — ведь для его предоставления были необходимы сложные решения.

«В результате клиенты, желающие получить продукты исламского финансирования, отказывались от них в силу их неконкурентоспособности. В рамках закона этот момент учтен, теперь банки могут предложить клиентам продукты на схожих с обычными банковскими сервисами условиях, но полностью отвечающие требованиям исламского банкинга», — объяснил министр экономики Татарстана.

Кроме того, законом получателю партнерских финансовых услуг предоставлен доступ к мерам государственной поддержки, в том числе материнскому капиталу, даны разъяснения по налоговым вычетам на период эксперимента, разработаны новые льготные продукты для МСП, которые не уступают классическим аналогам.

Шагиахметов отметил, что эксперимент поможет выявить возможные проблемы в функционировании механизмов исламского банкинга в России и создать благоприятные условия для их дальнейшей работы. В настоящее время уже сформулированы и рассматриваются ряд предложений по расширению материнского капитала на всех участников рынка, уравниванию ипотечных продуктов, а также по вопросам партнерского страхования и другим.

Напомним, что эксперимент по исламскому банкингу запущен с 1 сентября 2023 года в четырех российских регионах: Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. Он продлится в течение двух лет.