Участника банды Басаева*, убивавшего российских солдат в Чечне, задержали в РТ

В России поймали трех участников банды террориста Шамиля Басаева*, причастных к нападениям на российских военнослужащих в 1999-м и 2000 году. Один из них был задержан в Татарстане, еще двое – в Башкирии и Ингушетии. Об этом сообщили в СК России.

По версии следствия, один из задержанных под руководством Басаева и Эмира Хаттаба* участвовал в атаке на российских солдат в станице Червленной Чеченской Республики 4 октября 1999 года. Тогда были убиты 15 военнослужащих, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Еще двое задержанных подозреваются в участии в атаке на отряд ОМОН из Пермской области и военнослужащих комендантской роты Веденского района Чеченской Республики 29 марта 2000 года. Тогда были убиты 43 человека, еще 102 пострадали. Оружие, закрепленное за отрядом ОМОН и военнослужащими, было похищено.

Всех задержанных заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Участников банды Шамиля Басаева задерживали в Татарстане и ранее. Так, в апреле 2022 года поймали шестерых жителей РТ, которые могли быть причастны к нападению на Псковских десантников в 2000 году. Бой развернулся в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, тогда погибли 84 человека, еще четверо получили ранения.

Также в 2025 году в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Татарстан и Смоленской области задержали еще троих участников этого нападения. Среди них – двое российских граждан и военнослужащий ВСУ.

*внесены в перечень террористов и экстремистов