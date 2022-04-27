Арестованных участников банды Басаева этапируют из Казани в Ессентуки

На Кавказ этапируют участников банды Басаева, ровно неделю назад их арестовал Вахитовский районный суд Казани. Об этом «Татар-информу» рассказал адвокат одного из обвиняемых Руслан Нагиев.

Как стало известно агентству, участников банды должны этапировать в Ессентуки и Кабардино-Балкарию.

О задержании участников банды Басаева стало известно на прошлой неделе. В руки оперативников попались сразу шесть татарстанцев - Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Последний был задержан в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, они участвовали в нападении на псковских десантников в 2000 году. Бой развернулся в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, тогда погибли 84 человека.

Во время избрания меры пресечения задержанные настаивали, что к нападению отношения не имеют, так как сами были в плену у чеченских боевиков.

Так или иначе, Вахитовский райсуд отправил всех в СИЗО.