Задержанного в РТ участника банды Басаева отправили в СИЗО на два месяца

Набережночелнинский городской суд РТ избрал меру пресечения для участника банды Басаева, которого задержали в Татарстане. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Главное следственное управление СКР продолжает расследование дела о нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Нападение банда под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба совершила 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт в Чеченской Республике. В результате погибли 84 военнослужащих 6-й роты, еще четверо получили различные ранения.

Во время расследования во взаимодействии с ФСБ России, МВД России и Росгвардией по подозрению в совершении преступлений задержаны двое российских граждан: Рустам Мурзагишиев, Илхом Шукуров и гражданин Украины военнослужащий ВСУ Чингиз Савченко. Они задержаны в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Татарстан и Смоленской области.

Им предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Суд отправил всех троих под стражу.

Следствие выясняет конкретную роль задержанных в том нападении, а также проверяет их возможную причастность к другим преступлениям. Продолжается работа по установлению остальных участников банды.

Ранее установлена причастность 52 лиц: 35 человек осуждены на длительные сроки, вплоть до пожизненного, 7 человек объявлены в розыск. В отношении 2 человек дело прекращено из-за их гибели при вооруженном сопротивлении. Дела 3 человек рассматриваются в суде. С 5 фигурантами проводятся следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.