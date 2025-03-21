Участник СВО с позывным Охотник сыграл свадьбу в Набережных Челнах

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В Набережных Челнах состоялось бракосочетание военнослужащего с позывным Охотник и его возлюбленной Валерии. Церемонию удалось провести во время краткосрочного отпуска бойца.

Познакомились будущие молодожены еще в юности, уже более 15 лет они идут по жизни вместе. Узаконить отношения они планировали давно, но с началом специальной военной операции свадьбу пришлось отложить. Когда Охотник получил краткосрочный отпуск, пара решила не упускать эту возможность. Подготовка заняла всего один день.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Наверное, никто еще так не готовился, как мы. За день решили всё – купили кольца, платье, подготовились и сразу же в ЗАГС», – рассказал военнослужащий.

На передовой Охотник с февраля 2023 года, и, по его словам, ни минуты не жалел о своем выборе. Он ощущает поддержку земляков, волонтеров и властей Татарстана, которые оказывают помощь бойцам.

«Конечно, поддержка чувствуется – и гуманитарная помощь, и внимание со стороны города. Это очень приятно», – отметил он.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Разделить радостное событие с молодоженами приехали родители, родственники и друзья. Отец военнослужащего не скрывал эмоций: «Радость со слезами на глазах. Мы очень гордимся сыном. Давно ждали этого дня, наконец-то они вместе!»

Тетя невесты пожелала паре крепких отношений и взаимопонимания: «Главное – слышать и слушать друг друга, ценить то, что есть. Мы верим, что у них всё впереди и будет только хорошо».

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Поздравить молодую семью приехал и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он поблагодарил бойца за мужество, высказал слова поддержки и пожелал паре счастья и благополучия.

«Берегите друг друга, пусть всй в жизни сложится хорошо. Мы все надеемся, что у вас будет не просто большая, а большая и дружная семья – и мальчики, и девочки – всё, что нужно для продолжения рода», – сказал мэр.

Молодоженам предстоит провести вместе всего несколько дней – уже на следующей неделе Охотник вновь отправится на передовую.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на тот момент на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.