Участник спецоперации из Буинского района помог отремонтировать класс в родной школе

Фото: пресс-служба Буинского района РТ.

Военнослужащий из Буинского района Андрей передал деньги на ремонт класса в Бюргановской школе, в которой он когда-то учился. К новому учебному году в кабинете покрасили стены, полы, парты, купили тюль и рулонные шторы.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, на данный момент Андрей находится в краткосрочном отпуске. На побывке он встретился со своим классным руководителем Надеждой Никоновой.

Педагог рассказала, что Андрей был готов поменять и мебель в классе, но она не приняла такой большой подарок. А то, что он сделал, и так очень много.

«Наш Андрей — пример во всем для молодежи: он всегда отличался крепким характером, смелостью, справедливостью. Буду ученикам рассказывать, кто помог начать новый учебный год в новых условиях», — гордится своим учеником Надежда Никонова.

2023-й год в России по решению Президента Владимира Путина походит под знаком Года педагога и наставника. Ранее участники спецоперации из Буинского района в новом молодежном центре «Мирас» провели встречу с молодежью, один из бойцов подарил свой шеврон.