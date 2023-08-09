news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 9 августа 2023 11:20

Участник спецоперации из Буинского района помог отремонтировать класс в родной школе

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Участник спецоперации из Буинского района помог отремонтировать класс в родной школе
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.

Военнослужащий из Буинского района Андрей передал деньги на ремонт класса в Бюргановской школе, в которой он когда-то учился. К новому учебному году в кабинете покрасили стены, полы, парты, купили тюль и рулонные шторы.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, на данный момент Андрей находится в краткосрочном отпуске. На побывке он встретился со своим классным руководителем Надеждой Никоновой.

Педагог рассказала, что Андрей был готов поменять и мебель в классе, но она не приняла такой большой подарок. А то, что он сделал, и так очень много.

«Наш Андрей — пример во всем для молодежи: он всегда отличался крепким характером, смелостью, справедливостью. Буду ученикам рассказывать, кто помог начать новый учебный год в новых условиях», — гордится своим учеником Надежда Никонова.

2023-й год в России по решению Президента Владимира Путина походит под знаком Года педагога и наставника. Ранее участники спецоперации из Буинского района в новом молодежном центре «Мирас» провели встречу с молодежью, один из бойцов подарил свой шеврон.

читайте также
«Постоянно ищем новые механизмы поддержки»: бойцам СВО помогут с покупкой жилья в Казани
«Постоянно ищем новые механизмы поддержки»: бойцам СВО помогут с покупкой жилья в Казани
«Тыл поддерживает — значит, все не зря»: баба Тая выслала бойцам УАЗ, ветераны — автобаню
«Тыл поддерживает — значит, все не зря»: баба Тая выслала бойцам УАЗ, ветераны — автобаню
#спецоперация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное