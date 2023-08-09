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Участник спецоперации из Буинского района помог отремонтировать класс в родной школе
Военнослужащий из Буинского района Андрей передал деньги на ремонт класса в Бюргановской школе, в которой он когда-то учился. К новому учебному году в кабинете покрасили стены, полы, парты, купили тюль и рулонные шторы.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, на данный момент Андрей находится в краткосрочном отпуске. На побывке он встретился со своим классным руководителем Надеждой Никоновой.
Педагог рассказала, что Андрей был готов поменять и мебель в классе, но она не приняла такой большой подарок. А то, что он сделал, и так очень много.
«Наш Андрей — пример во всем для молодежи: он всегда отличался крепким характером, смелостью, справедливостью. Буду ученикам рассказывать, кто помог начать новый учебный год в новых условиях», — гордится своим учеником Надежда Никонова.
2023-й год в России по решению Президента Владимира Путина походит под знаком Года педагога и наставника. Ранее участники спецоперации из Буинского района в новом молодежном центре «Мирас» провели встречу с молодежью, один из бойцов подарил свой шеврон.
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