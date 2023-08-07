«Постоянно ищем новые механизмы поддержки»: бойцам СВО помогут с покупкой жилья в Казани

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«Мы кирпичик за кирпичиком строим нашу добрую Казань»

Начиная с этого года, жилье по программе социальной ипотеки могут приобрести участники спецоперации и члены семей погибших военнослужащих.

«На ближайшей сессии Казгордумы депутаты рассмотрят вопрос об оказании поддержки в приобретении жилья двум таким семьям. Еще одна семья подала документы на приобретение жилья», — сообщил на деловом понедельнике в мэрии начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.

«Это право установлено постановлением исполкома Казани и является одной из многочисленных мер поддержки мобилизованных и членов их семей», — отметил докладчик.

Мэр города Ильсур Метшин заметил, что Казань не стоит на месте, постоянно прорабатывая новые механизмы поддержки участников СВО и их семей.

«Мы кирпичик за кирпичиком строим нашу добрую Казань и чувствуем отклик в этом вопросе от наших горожан. Постоянно ищем новые механизмы поддержки, — прокомментировал он. — Одним из важных направлений нашей работы является поддержка участников СВО и их семей, а также оказание помощи подшефным территориям Республики Татарстан в новых регионах».

«Сегодня эмпатия важна для поддержания общественного здоровья, сплоченности»

Начальник Управления социальной политики города Ирина Смирнова доложила, что в этом месяце в тестовом режиме запустили новый социальный проект по сбору гуманитарной помощи «Казань рядом».

Социальная информация о проекте будет размещена на 100 билбордах Казани, на них будет указана контактная информация и QR-код для перехода на специальный сайт, а также номер колл-центра.

На портале представлена информация по трем направлениям — «Помощь Лисичанску и Рубежному», «Помощь семьям мобилизованных» и «Помощь мобилизованным казанцам в зоне СВО» и адреса сбора гуманитарной помощи.

«При выборе одного из направлений получаем список необходимой помощи, далее выбираем пункт помощи, который удобен благотворителю. Для удобства казанцев пункты указаны по районному принципу. Также при переходе по QR-коду на сайт пользователь увидит краткую информацию, какая помощь уже оказана», — отметила спикер.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что в столице РТ развиваются традиции благотворительности, они объединяют все больше людей.

«Сегодня эмпатия как никогда важна для поддержания общественного здоровья, сплоченности. Уметь сочувствовать и поддержать, подставить плечо в нужный момент зависит не от уровня доходов, уровня жизни, а от воспитания, внешней среды. Развивая благотворительные проекты, мы создаем питательную среду, которая помогает расти зернам добра даже в тех, кто еще не созрел для этой работы. У нас есть не только много примеров благотворительности, но мы стараемся развивать эти традиции. Мы никого не понуждаем и не осуждаем. Мы очень благодарны жителям и предприятиям, которые откликаются на наш призыв, и оказывают посильную помощь тем, кто в ней нуждается», — прокомментировал глава города.

На сегодняшний день свыше 3,1 тыс. семей мобилизованных казанцев получили продуктовые наборы и бытовую химию, 52 семьям помогли в оплате коммунальных услуг и съеме жилья, 71 семье помогли с приобретением лекарств и медицинских услуг. Свыше 3,3 тыс. детей пользуются картами «Батыр», свыше 1,7 тыс. — льготными транспортными картами. Также семьи бойцов СВО смогли посетить концерты Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Шамана и других. На эти цели было выделено почти 2 тыс. билетов в общей сложности.

«333 ветерана боевых действий и 802 казанца с ОВЗ обеспечены жильем»

На сегодняшний день все обратившиеся в исполком города по вопросу улучшения жилищных условий ветераны и их семьи обеспечены квартирами. Кроме того, жилье получат и ветераны боевых действий в Чечне.

«В прошлом году был запрос всего на одну субсидию — от вдовы ветерана Великой Отечественной войны. На сегодня все обратившиеся ветераны и их семьи обеспечены жильем. В этом году завершим свои обязательства перед ветеранами боевых действий», — заверил Ильсур Метшин.

Ренат Шамсутдинов добавил, что за первое полугодие субсидию на приобретение жилья в Казани получили 42 ветерана, а также люди с инвалидностью. Общий размер льготы составил почти 97 млн рублей.

«Из них 37 уже приобрели жилье, а пять горожан определяются с выбором жилого помещения», — отметил начальник Управления жилищной политики. — С 2006 года 333 ветерана боевых действий и 802 казанца с ограниченными возможностями здоровья обеспечены жильем за счет субсидий«.

В прошлом году был введен в эксплуатацию многоквартирный дом в поселке Юдино, построенный на средства Дирекции муниципальных жилищных программ. В этот дом также заселились 7 семей горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые получили федеральные субсидии на улучшение жилищных условий. За все годы поддержка оказана более 1 тыс. семьям участников муниципальной программы.

Отдельное внимание власти Казани уделяют помощи в решении жилищных вопросов чернобыльцам, вынужденным переселенцам, а также гражданам, покинувшим районы Крайнего Севера. За 6 месяцев 2023 года две семьи получили сертификаты общей стоимостью 9 млн рублей. С 2006 года сертификаты вручены 208 людям.

Общий объем финансирования ремонта и строительства дорог составит 27 млрд рублей

«В конце прошлой недели мы вместе с журналистами осмотрели ход работ на строящемся Вознесенском тракте, в октябре планируем запустить по нему движение. Параллельно идет строительство второго участка с выходом на М7. Огромные объемы дорожных работ ведутся на объектах», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев доложил, что общий объем финансирования программ ремонта и строительства дорог в Казани на этот год составит 27 млрд рублей.

В том числе 16,7 млрд рублей направлено на строительство и реконструкцию дорожных объектов; 6,5 млрд рублей –на ремонт улично-дорожной сети; 2,8 млрд – на программу «Наш двор» и 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

«Всего в этом году будут отремонтированы 47 участков дорог. Общая площадь ремонта с учетом дворов составит более 1,5 млн квадратных метров», — отметил Куляжев.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновляют 12 участков дорог общей протяженностью 10 км. Специалисты отремонтируют асфальтобетонное покрытие, проезжие части, тротуары, установят ограждения безопасности, дорожные знаки и выполнят обустройство всей необходимой дорожной инфраструктуры.

По программе ремонта улично-дорожной сети обновят 35 участков и проездов на площади 630 тыс. квадратных метров. На сегодня работы завершены на 23 участках, в том числе на ул.Гаяза Исхаки, Тази Гиззата, Кави Наджми, Астрономической и Университетской. Еще на 12 участках работы ведутся, выполнение по ним составляет 70%.

«План реконструкции Горьковского шоссе на текущий год выполнен на 55%»

Игорь Куляжев напомнил, что в рамках реконструкции Горьковского шоссе будет организовано непрерывное движение от улицы Музыкальной до трассы М-7 «Волга».

«В настоящее время ведется строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных разворотных петель, одного тоннеля, эстакады и трех разворотных петель в одном уровне», — пояснил он.

Кроме того, на сегодня завершилось устройство третьей полосы от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец», ремонт существующего покрытия от ТЦ «Факел» до улицы Осиновская, устройство временных дорог.

Также возведены тоннельные части разворотных петель в районе перекрестков улиц Фрунзе и Болотникова, Восстания и Болотникова, СК «Олимпиец», улицы Залесной, а также тоннельные части подземных пешеходных переходов возле СК «Олимпиец», лагеря «Солнечный», ул.Залесной.

Произведено переустройство сетей связи, освещения, электроснабжения, газопровода, фекальной и ливневой канализаций. Проведено устройство канализационно-насосных станций, опор наземной эстакады.

«Также ведется устройство фундамента опор надземных пешеходных переходов, разворотных петель в одном уровне шумозащитных экранов», — отметил докладчик.

«Более чем в четыре раза выросли расходы на ремонт и строительство дорог»

В этом году в Казани в рамках дорожных работ построят, реконструируют и отремонтируют шесть мостов. Одним из самых масштабных станет обновление «Миллениума», отметил Куляжев. В этом году ремонтируется участок по направлению от Ново-Савиновского района в сторону центра. Проектом предусмотрен ремонт опор и перильного ограждения, устройство гидроизоляции, укладка дорожного покрытия, ремонт сетей освещения и устройство архитектурной подсветки.

«Исполнительным комитетом принимаются все необходимые меры по скорейшему завершению работ», — сказал докладчик.

К октябрю планируется завершение ремонта моста по улице Назарбаева. Его введут в эксплуатацию на год раньше, чем планировалось. «Завершение объекта и открытие движения дорожники обещают уже в октябре, опережая графики работ почти на год», — подчеркнул Куляжев.

В поселке Отары построят новый мост через Монастырскую протоку. Работы предполагают укрепление русла протоки. «Проект включает установку опор, строительство сетей ливневой канализации и очистных сооружений, которые будут собирать стоки с соседних улиц», — уточнил докладчик.

На мосту смонтируют сети водоснабжения, освещения и другие коммуникации. Завершить строительство, по словам Куляжева, планируется в будущем году. Еще три моста будут отремонтированы в этом году в жилых массивах Куземетьево, Борисоглебское, Киндери.

«Более чем в четыре раза выросли расходы на ремонт и строительство дорог в сравнении с 2018 годом. Я уже не говорю в сравнении с 2005, 2010 годами, когда в этом же зале мы с вами мечтали о том, чтобы иметь 5-6 млрд на капитальный ремонт и строительство», — заключил Ильсур Метшин.