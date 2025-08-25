Участник шоу «Голос» Игнат Изотов: «Я всегда буду прославлять свой родной Татарстан»

Участник шоу «Голос-13» на Первом канале Игнат Изотов рассказал «Татар-информу» о том, как решился подать заявку, какие испытания оказались самыми трудными и почему для него так важно представлять Казань и Татарстан на большой сцене.





Игнат Изотов принял участие в 13-м сезоне популярного ТВ-шоу «Голос»

Скриншот трансляции шоу «Голос» на Первом канале

«Вдруг появилось красное окошечко: «Прими участие в шоу «Голос-13» на Первом канале!»

– Игнат, расскажите, как вы решились подать заявку на «Голос»? Что для вас значило попасть на «слепые прослушивания?»

– Как-то раз сидел на кухне, пил чай, листал интернет, и вдруг появилось красное окошечко: «Прими участие в шоу «Голос-13» на Первом канале!» Родные давно уговаривали попробовать, а я все никак не решался. Возможно, не хотел брать на себя такую ответственность, да и страх был: что, если никто не повернется? Но именно это «красненькое окошечко» стало для меня знаком судьбы. Я сразу подал заявку, и через несколько недель мне ответили, пригласили на очный кастинг в телецентр «Останкино». Там я прошел дальше – на «слепые прослушивания». Конечно, это было очень волнительно. Но прямо перед выходом на сцену я осознал: сейчас мой момент и главное – доказать самому себе, что я готов. Нужно просто взять себя в руки и сделать все красиво.

– Какую песню вы выбрали для первого выступления и почему именно ее?

– На кастинге я исполнял несколько композиций, среди которых по правилам проекта обязательно должна была быть одна зарубежная. А на «слепых прослушиваниях» я выбрал потрясающую песню «Il mondo», что в переводе с итальянского означает «Мир». Мне близки добрые, возвышенные, положительные и одновременно лирические, но при этом мощные композиции. В этой песне сошлось всё, поэтому выбор оказался для меня очевидным.

– Что оказалось самым сложным на шоу?

– Самым сложным было справиться с волнением и сделать выбор наставника.

– Как вы восприняли вылет из проекта – стало ли это внутренней точкой роста?

– Если говорить о сложностях, то, конечно, вылет тоже входит в этот список. Ты на какое-то время уходишь в себя, позволяешь себе погрустить. Потом возвращаешься домой и слышишь от разных «экспертов» и «критиков»: почему так, а почему не так? Поддержки, конечно, было больше, чем обратного, но все равно нужно было немного наладить контакт с внешним миром.

Самую первую и самую важную поддержку я получил от жены. Почти сразу, как я зашел за кулисы, она позвонила и спросила: «Ну как там, милый? Да?» Я ответил тихо: «Неа…» А она сказала: «Ничего страшного. Перелистываем и едем дальше. Главное – не опускай руки! Я в тебя верю! Я рядом!»

Конечно же, меня поддержали и друзья, и коллеги, и мама, и мой любимый педагог из Детской музыкальной школы №13 – Наталья Александровна Алексеева. Все они оказали огромную поддержку. А главное – это не сдаваться и идти дальше, несмотря ни на что.

«О том, что «Новая волна» будет проходить у нас, я узнал достаточно поздно, поэтому не успел подать заявку» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Потрясающая возможность представить свой родной город Казань и родную Республику Татарстан»

– Как изменилась ваша жизнь после участия в шоу? Стали ли вас чаще узнавать, приглашать на выступления?

– После участия в «Голосе» моя жизнь особо никак не поменялась. Разве что появилась красивая картинка с Первого канала и галочка, что я там был. Ну а если серьезно, возможно, я чего-то где-то просто не замечаю, а оно действительно есть. Так или иначе, это огромный опыт, который мне суждено было пройти. И одно я знаю точно: мне выпала потрясающая возможность представить свой родной город Казань и родную Республику Татарстан. За это я благодарен Господу!

– В Казани сегодня особая атмосфера праздника музыки – проходит «Новая волна». На сцене выступают сильные артисты из разных стран. Принимаете ли вы участие? Удается ли вам прочувствовать поддержку зрителей именно как земляка?

– К сожалению, о том, что «Новая волна» будет проходить у нас, я узнал достаточно поздно, поэтому не успел подать заявку. Но всем конкурсантам хочу пожелать удачи, уверенности и как можно меньше волнения! А сам я с удовольствием приду на это потрясающее событие в качестве зрителя.

Безусловно, осознание того, что в зале сидит твой родной зритель, всегда греет душу. В Казани с этим нет проблем – я знаю это по собственному опыту. И уверен, что здесь встретят каждого участника как своего, так что другим ребятам тоже не стоит переживать об этом.

– Вы родились в Кощаково, всего в 20 км от Казани. В одном из интервью вы рассказывали, что каждый день ездили в город на учебу в музыкальную школу. Что для вас сегодня Казань – и как она изменилась за последние годы?

– Казань для меня – это город, куда всегда хочется возвращаться. Город, где я живу и по сей день. Казань – мой дом, мой уют, моя семья, моя защита.

Я помню ее совсем другой: когда ездил в ДМШ №13 из Кощаково с огромным чемоданом в руках, где лежал фагот. С тех пор многое изменилось. Дворы стали красивее, уютнее, чище. Появились новые скверы, парки для прогулок и занятий спортом. Строятся образовательные и культурные центры не только в Казани, но и в более отдаленных районах. А какие у нас набережные! Это же чудо!

И дороги – я считаю, что и в Казани, и во всем Татарстане они одни из лучших. За это время произошло множество значимых событий – от Универсиады до международного саммита БРИКС, от «Новой волны», которая только началась, до «Золотой маски» в новом театре Камала – в уникальном, невероятно красивом здании.

Я объездил чуть больше половины России и могу сказать про Казань словами из песни Арно Бабаджаняна – это «лучший город Земли».

«Фестиваль, которому нет равных в нашей стране, дал мне путевку на большую сцену и проходит под ежегодным патронажем Раиса Татарстана. Речь идет о «Созвездии-Йолдызлык» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Где родился, там и пригодился»

– Татарстан активно развивает культуру и поддержку молодых талантов. Вы это чувствуете на себе?

– Вне всяких сомнений, Татарстан – один из ведущих регионов в этом вопросе. Молодежь – будущее нашей республики, будущее нашей страны! И, конечно, хочется поблагодарить Рустама Нургалиевича Минниханова и его команду за то, что они делают все возможное для развития молодого поколения, в том числе и за мое счастливое детство.

Хочу рассказать об одном уникальном фестивале, которому в этом году исполняется уже 25 лет. О нем знают не только в республике, но и за ее пределами. Фестиваль, которому нет равных в нашей стране, дал мне путевку на большую сцену и проходит под ежегодным патронажем Раиса. Речь идет о «Созвездии-Йолдызлык», создателем которого является общественный деятель и генеральный продюсер Дмитрий Александрович Туманов. Низкий поклон ему от всей души – это просто уникальный фестиваль!

Он воспитывает в детях любовь к искусству во многих направлениях. Дети ездят с концертами по городам Татарстана и за его пределы, учатся чувствовать сцену, правильно говорить, общаться, посещают мастер-классы. Это ли не счастье? По-моему, бесценное. С этого фестиваля начинали многие именитые артисты – Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова, Рузиль Гатин и другие.

В общем, это, пожалуй, самый яркий пример развития культурных ценностей и талантов у молодого поколения. Конечно, если перечислять всё, что еще происходит, книги не хватит. Поэтому хочу еще раз поблагодарить Рустама Нургалиевича за огромный вклад и внимание к этому.

– Насколько комфортно творческому человеку жить и работать в республике? Есть ли здесь условия для роста?

– Безусловно, республика и город развиваются семимильными шагами! Как я уже говорил, в Татарстане проходит огромное количество конкурсов, концертов, фестивалей и других крупных событий. Поэтому всегда есть куда расти! Как у нас говорят: «Где родился, там и пригодился». Это стопроцентное попадание. Уровень жизни в республике значительно вырос и продолжает набирать положительную динамику. Здесь действительно есть куда стремиться и развиваться.

– Если бы вы участвовали в «Голосе» 10 лет назад – получилось бы так же? Или сейчас другие возможности?

– Одному Богу известно, что было бы. Но скажу точно: если бы ко мне опять повернулись все, я бы выбрал другого наставника. Больше мне нечего добавить…

– Какие инициативы последних лет (конкурсы, гранты, фестивали) вы считаете особенно важными для артистов?

– Безусловно, Татарстан поддерживает своих артистов. Пошив костюмов, организация концертов, дорогостоящее оборудование, связь с площадками – все это требует немалых финансовых затрат. Поэтому, если ты действительно достоин, тебе всегда помогут.

«Пример – классные ребята из группы Dabro Ваня и Миша так и говорят, что нам тут [в Татарстане] комфортно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Оставаться в Татарстане, разумеется, стоит»

– Видите ли вы, что в республике растет новое поколение артистов, и насколько для них открыты перспективы?

– За нынешнем поколением артистов я периодически слежу, чтобы быть в курсе всего, что происходит на эстраде. Но в основном уже на российском уровне, потому что сам занимаюсь написанием и исполнением своих песен и моя музыка направлена больше на русскоязычную аудиторию. Но с большим удовольствием слушаю и татарские песни, в основном люблю больше что-нибудь из репертуара Ильхама Шакирова, Айдара Бегичева и тому подобных артистов. Для меня это погружение в раннее детство.

Дедушка мне часто напевал татарские народные песни на сон грядущий. Мама рассказывала, как с особым замиранием я смотрел на него и внимательно слушал. А потом я и сам исполнял некоторые из них, такие как «Ай былбылым», «Идель буе каеннары», «Эдрэн дингез». Нравится мне тот самый татарский «Мон». В этом и есть вся сила татарской музыки! Я немного отвлекся. Конечно же, безусловно, очень много талантливых ребят из Казани появляются с каждым годом! Я с большим удовольствием слушаю некоторых, с которыми пересекаемся на одних концертах.

– Что бы вы сказали молодым вокалистам, которые только начинают, – стоит ли им оставаться в Татарстане?

– Оставаться в Татарстане, разумеется, стоит. Тому пример классные ребята из группы Dabro Ваня и Миша так и говорят, что нам тут комфортно. А музыка, если она действительно хорошая, поверьте, найдет своего слушателя где угодно. Хоть на Аляске.

Так что пожелаю, пожалуй, ничего нового, но суперэффективно рабочего: не сдаваться, даже если все плохо. Идти вперед, напролом, никого не слушая. Возможно, где-то прислушаться можно, но опять-таки, это твоя линия. И ты, только ты, и твое сердце знает, как правильно на самом деле. Поэтому только вперед и с песней!

– Бывает ли момент, когда хочется все бросить? И что помогает идти дальше?

– Никогда не было мыслей «завязать». И не будет. Потому что музыка – это то, чем я живу. Это не просто про заработок и какое-то внимание. Это в первую очередь – целая жизнь. Да, бывает тяжело, не скрою. Но я сделал лишь малую часть от максимума. Знаю? Да, знаю, что могу намного больше. Это и движет мною продолжать и идти дальше. Некая одержимость присутствует, не скрою. В нашем деле нужно быть фанатиком. Ну и, конечно, семья, которая верит в меня и поддерживает во всем.

На встрече Рустама Минниханова с представителями штаба общественной поддержки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я всегда буду прославлять свой родной край и родную республику»

– Есть ли у вас музыкальная мечта, к которой вы продолжаете идти?

– Мечта моя проста. Как и у любого уважающего себя музыканта. Хочу, чтобы мою музыку слушала вся наша необъятная страна, а тем более моя родная республика. Представляете, выходишь на свой большой концерт, а твои песни поет весь зал. Или еще куда «мечтательнее» – стадион. Это ли не абсолютное счастье для настоящего музыканта? Оно!

– Какой вы видите свою карьеру через 5–10 лет – и остались ли бы жить и работать в родной республике?

– Одно я знаю точно. Что через 5, что через 10 лет, где бы я ни был, я всегда буду прославлять свой родной край и родную республику. Чем я сейчас и занимаюсь. И я горд, что у меня есть на это силы и возможности!

Родился в 1998 году в селе Кощаково Пестречинского района Республики Татарстан. Его мама по образованию библиотекарь, пять лет работала в Национальной библиотеке Татарстана, а затем ушла в декрет, когда родился Игнат. Позднее, чтобы поддерживать семью, устроилась на производство компании «НЭФИС» аппаратчиком. Бабушка работала воспитателем в детском саду, а выйдя на пенсию, полностью посвятила себя внуку и семье.

В семь лет Игнат пошел в Кощаковскую общеобразовательную школу. С девяти лет начал заниматься в Детской музыкальной школе № 13 в Казани по классу вокала у заслуженного работника культуры Республики Татарстан Наталии Алексеевой.



После окончания школы поступил в Казанскую государственную консерваторию, где обучался два года, затем перевелся в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова.

В 2022 году Игнат женился, а спустя полтора года в семье родилась дочь.



Сегодня Игнат Изотов — российский исполнитель, сонграйтер, саунд-продюсер. Самостоятельно пишет и исполняет песни в жанрах поп, hip-hop, R&B. Он был хедлайнером VK Fest 2022 в Санкт-Петербурге, победителем шоу «Музыкастинг 4.0» на «Новом радио» и участником 13-го сезона шоу «Голос» на Первом канале.



Песни Игната периодически ротируются на федеральных радиостанциях, а сингл «Вспоминая любовь» занимал 5-е место в «МИРовом хит-параде» радиостанции «МИР».



Артист признается: «Я безумно люблю всю музыку, в разных жанрах, но все-таки больше склоняюсь к трогательным, лирическим мелодиям. Я — романтик. Песнями своими выражаю то, что сидит у меня в глубине души и сердца. Хочу, чтобы слушатель вместе со мной погружался в атмосферу моих песен. Ведь я максимально честно и по-настоящему пишу каждую из них».