Лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» выступили в Бахчисарае с 30 концертными номерами

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Большой концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» прошел в Бахчисарае. Он продолжался более двух часов. На сцену вышли 210 участников – лауреатов и победителей фестивального движения из 19 районов Татарстана. Они представили зрителям около 30 номеров, выступив вместе с творческими коллективами крымских татар. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

С приветственным словом к участникам обратилась глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова. Она отметила, что приезд артистов фестиваля в Бахчисарай стал доброй традицией: начиная с 2014 года они ежегодно приезжают в родной для многих город.

Ястребова выразила благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку проекта, а также художественному руководителю фестиваля Дмитрию Туманову за его самоотверженность и преданность делу. По ее словам, ежегодно на сцене выступают «маленькие звездочки мирового масштаба», и эта дружба, как она уверена, будет крепнуть с каждым годом.

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Заместитель министра культуры Республики Крым Лилия Меметова поздравила гостей с юбилеем фестивального движения и зачитала обращение главы Крыма Сергея Аксенова. В нем подчеркивалось, что в этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества, что придает особое значение теме связи поколений.

Аксенов выразил уверенность, что молодые люди, воспитанные на таких ценностях, станут достойными гражданами страны и прославят ее своими достижениями. Он пожелал участникам вдохновения, успехов и ярких впечатлений.

Начальник детского лагеря «Лазурный» Международного детского центра «Артек» Дмитрий Чип вручил фестивальному движению диплом за многолетнее партнерство и значительный вклад в воспитание детей и молодежи. Он пожелал коллективу новых творческих побед и развития.

Участники фестиваля также поделились своими впечатлениями. Девушки из вокального ансамбля «НУР» из Атнинского района рассказали, что исполняли песню о фронтовом шофере и каждый раз испытывали гордость за свою страну. Они подчеркнули, что через творчество хотят внести вклад в воспитание молодежи, и выразили благодарность руководству Татарстана и Министерству по делам молодежи за организацию творческой смены.

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

На одной сцене с юными артистами также выступили заслуженные артисты Республики Татарстан, выпускники ГИТИСа Владимир Шнитко, Ильгиз Закиев, Игнат Изотов и выпускница ГИТИСа и академии Никиты Михалкова Анастасия Артемьева.

Юбилейная, 25-я творческая смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» проходит с 16 по 30 июля в молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс» в Крыму. Мероприятие организовано под патронажем Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

Смена проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и является значимым событием в сфере патриотического воспитания и укрепления межнациональной дружбы. Проведение таких мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».