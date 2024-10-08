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Экономика 8 октября 2024 10:40

Экономист Колташов: Саммит в Казани показывает, что Россия – один из лидеров БРИКС

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Экономист Колташов: Саммит в Казани показывает, что Россия – один из лидеров БРИКС
Василий Колташов
Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

Проведение саммита БРИКС в Казани наглядно демонстрирует, что Россия ни в какой изоляции и близко не находится. Такое мнение «Татар-информу» выразил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Россия – один из лидеров БРИКС, работает чрезвычайно активно и оказывает большое влияние на развитие стратегии БРИКС. Здесь речь не только о 200 мероприятиях, которые уже практически реализованы под председательством России, а также о той работе, которая ведется по созданию системы расчетов, независимой от США. Это развитие торговли в национальных валютах между странами БРИКС и государствами, которые ориентируются на объединение», – сказал Колташов.

По его словам, сейчас идет перестройка международной торговли, где Запад утратил роль мирового центра.

«Центра на самом деле уже нет. Это по сути создание нового экономического фундамента для мироустройства, которое сегодня принято называть многополярным», – добавил спикер.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

#БРИКС #саммит БРИКС #мировая экономика #экономисты #торговля
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