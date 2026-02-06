Уборщицу из Нижнекамска, которую ранил школьник, выписали из больницы

Уборщицу из нижнекамского лицея №37, которую в конце января ранил 13-летний ученик, выписали из больницы, об этом «Татар-информу» сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

Напомним, утром 22 января, ученик 7-го класса принес в школу нож и нанес уборщице ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства. В итоге нападавший сам получил повреждения и был также доставлен в больницу.

«Она проявила настоящую самоотверженность, приняв удар на себя», – оценил поступок женщины мэр Нижнекамска Радмир Беляев, когда навестил ее в больнице.