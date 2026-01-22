МВД и Росгвардия рассказали подробности нападения ученика на уборщицу в Нижнекамске

Появились подробности нападения ученика в нижнекамском лицее №37. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, сообщение о происшествии поступило в 8.56. Нападавшим оказался 13‑летний ученик лицея. У него изъяты нож, маска и тактические перчатки.

Кроме того, по линии системы 112 поступала информация о хлопках, слышимых в здании. На место выехали три экипажа вневедомственной охраны Росгвардии, которые и задержали подростка. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства. По информации администрации города, мальчик взорвал три петарды.

Для координации работы правоохранительных органов в лицей прибыл городской прокурор Ильнур Гаянов.

Ранее мэр города Радмир Беляев заявил, что учащиеся лицея не пострадали. Сейчас с нападавшим подростком работают специалисты, в учебное заведение вызваны его родители.