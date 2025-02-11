Убийства, покушения, похищения людей: участники ОПГ «Тукаевские» все еще не признают вину

Участники ОПГ «Тукаевские» высказали свою позицию в прениях и теперь ждут возможности сказать последнее слово перед приговором. Никто из обвиняемых так и не признал вину, более того, каждый из них настаивает на оправдательном приговоре.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мой подзащитный не был знаком с другими подсудимыми, ни в каких бандах не состоял»

Сегодня в Верховном суде Татарстана состоялась финальная стадия прений по делу ОПГ «Тукаевские». Прения продолжались несколько недель, адвокат только одного из подсудимых зачитывала свою речь на протяжении четырех дней. После прений суд выслушал последние реплики сторон.

«Татар-информ» рассказывал, что на скамье подсудимых семь человек, все они, по версии следствия, участники ОПГ «Тукаевские». Их обвиняют в убийстве, похищении человека и хранении оружия. Большинство из них под стражей, один подсудимый – Айрат Абдрахманов – находится на свободе по состоянию здоровья.

Стоит подчеркнуть, что сторона защиты продолжает настаивать на невиновности подсудимых.

«Мой подзащитный не был знаком с другими подсудимыми до ареста. Ни в каких бандах не состоял. Защита полагает, что суд рассматривал это дело предвзято, с явным обвинительным наклоном судьи», – высказалась в прениях адвокат Айрата Аюпова.

«Хочу сказать, что тяжело защищать в суде предполагаемого лидера ОПГ. Который в конце восьмидесятых – начале девяностых не выходил на улицу Тукаевскую, не устанавливал там свои порядки, не совершал нападений на граждан и организации, а старательно трудился, создавая свой бизнес. Он совершил единственную ошибку в своей жизни – пошел против начальника отдела УБОП МВД по Татарстану Залялова. Что обернулось для него хождением по колониям подчиненных Залялова. В колониях они убедили участников банды ‘’Хади Такташ’’ дать показания против моего подзащитного», – высказалась в прениях адвокат Кириллова.

«Я не знал подсудимых до суда, разве это не говорит о моей невиновности?»

В последний день прений защита снова вернулась к своей теории о сфальсифицированном деле.

«Дело сфабриковано. Сначала мы думали, что это только месть. Месть Залялова за то, что Кириллов заявил на него за вымогательство взятки в размере 25 миллионов. Однако, ознакомившись с материалами дела, мы поняли – это попытка спасти себя. Один из заместителей Залялова, который так же проходил по делу о взятках и вымогательстве, умышленно фальсифицирует дело с целью убрать опасность в лице Кириллова», – объясняла на прошлых заседаниях «Татар-информу» адвокат Анна Гарипова.

О своей непричастности к делу все заявляли по-разному. У части подсудимых находилось алиби на момент совершения преступлений.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На месте преступления нашли мои отпечатки. На автомобиле, в котором расстреляли человека. Я клеил на этот автомобиль тонировку. Не более. Ну извините меня, пожалуйста. Но я не знал подсудимых до суда! Разве это не является доказательством моей невиновности? Сюда приходило более ста свидетелей, и ни один из них не сказал, что я ранее состоял в бандах. Мне ничего не нужно, я просто хочу домой. Я получил хороший урок в тюрьме, я пятый год сижу за то, чего не совершал. А виновный сегодня где-то ходит. Когда ловили Чикатило, перед ним расстреляли двоих невиновных, я не хочу быть таким же, как они. Да, я один из лучших тонировщиков в Казани, но на этом моя вина окончена. Я вынужден защищаться, не могу же я стоять здесь, как баран на плахе. Ваша честь, примите правильное решение», – обратился сегодня к суду обвиняемый Ильнур Киямов.

Государственный обвинитель однако в корне не согласен с доводами защиты. Напомним, что ранее сторона обвинения запросила для предполагаемых участников банды 119 лет на семерых. 24 года и 6 месяцев для предполагаемого главаря ОПГ Кириллова, Аюпову – 19 лет и 6 месяцев, 18 лет – Киямову, 16 лет Шарафутдинову, еще 15 лет для Марфина и по 13 лет для Абдрахманова и Казакова.

«Вина подсудимых в совершенных преступлениях доказана», – сказала сегодня государственный обвинитель.

«Избили насмерть и выбросили возле больницы»

По версии следствия, Геннадий Кириллов – лидер банды «Тукаевские», входящей в состав одноименной ОПГ. Остальные подсудимые – участники банды. Сейчас в их деле шесть эпизодов. Первый – убийство бизнесмена Раиса Садыкова. По версии следствия, Раис вел бизнес под крышей «Тукаевских» и им не понравилось его решение отказаться от их услуг. Его подкараулили возле дома и застрелили.

Следующей жертвой стал участник их же ОПГ Баранов. Баранов хотел дорваться до власти в «Тукаевских». Однако был убит участниками банды за свои амбиции. Следствие уверено – его застрелил лично Кириллов.

Третий эпизод – покушение на экс-директора КСК «УНИКС». ОПГ хотело долю выручки от сдававшихся в аренду помещений, Александр Щербаков отказал «Тукаевским», за это его расстреляли в личной машине. Однако Александру удалось спастись.

Роберту Аюпову – главе ОПГ «Перваки» – повезло меньше. Он якобы хотел устранить лидера «Тукаевских». По версии следствия, его расстреляли Айрат Аюпов, Кириллов и Ильнур Киямов. К слову, именно машину Роберта якобы тонировал Киямов, как он заявил сегодня суду.

Еще один эпизод обинения – похищение и убийство члена ОПГ «Новотатарские» Айдара Гарипова. «Тукаевские», по версии следствия, похитили его прямо на улице, после чего до смерти избили на чердаке жилого дома и выбросили тело на улицу возле здания ДРКБ.