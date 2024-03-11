«Сначала, мы думали, что это только месть»: защита «Тукаевских» об обвинении

Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан прошел процесс по делу предполагаемых участников ОПГ «Тукаевские». На сегодняшнем процессе по видеозвонку должны были допросить одного из засекреченных свидетелей. Он должен был выйти на связь из места, где отбывает наказание, однако из-за технических неполадок сессия не состоялась. Вместо этого прокурор зачитала материалы, приобщенные к делу.

Фото: © Гумиров Кирилл / «Татар-информ»

На скамье подсудимых оказались 7 человек, еще один обвиняемый находился в зале. Участники ОПГ «Тукаевские», а позднее и одноименной банды, обвиняются в нескольких убийствах и похищении человека.

Фото: © Гумиров Кирилл / «Татар-информ»

Генадий Кириллов, предполагаемый лидер банды «Тукаевские» – самый старший из обвиняемых. Это худощавый, интеллигентного вида мужчина с высшим образованием. Он женат, отец двоих уже взрослых детей.

По версии следствия, банда «Тукаевских» была образована внутри одноименной ОПГ и состояла как из участников группировки, так и из людей извне. Создал ее Радик Ахметшин, известный как Гитлер, чтобы усилить влияние как в самой группировке, так и во всем Казанском криминальном мире. Позднее Гитлер был застрелен и ему на смену пришел Кириллов, заняв позицию лидера.

Фото: © Гумиров Кирилл / «Татар-информ»

Для предполагаемого лидера «Тукаевских» это уже не первое дело, относящееся к данной группировке. Однако, начиная с первого дела и до сегодняшнего дня, позиция защиты относительно виновности Кириллова не меняется.

«Дело сфабриковано. Сначала мы думали, что это только месть. Месть Залялова за то, что Кириллов заявил на него за вымогательство взятки в размере 25 миллионов. Однако, ознакомившись с материалами дела, мы поняли – это попытка спасти себя. Один из заместителей Залялова, который так же проходил по делу о взятках и вымогательстве, умышленно фальсифицирует дело с целью убрать опасность в лице Кириллова», – рассказала Анна Гарипова.

Так же сторона защиты поделилась, что планирует доказать свою версию.

«Заместитель и создал “Тукаевских”. Наш подзащитный не организовывал никакой банды, а многие из людей на скамье подсудимых связанны с ним косвенно или вовсе не связанны», – поделилась Анна Гарипова.