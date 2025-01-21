Обвинение озвучило сроки для участников ОПГ «Тукаевские»

Сегодня в Верховном суде Татарстана начались судебные прения по делу преступной группировки «Тукаевские». Прокурор Элина Ильясова потребовала назначить наказание участникам банды.

Главному фигуранту дела и предполагаемому главе ОПГ – Геннадию Кирилову – прокуратура запросила наказание в виде 24 лет и 6 месяцев колонии. Остальным участникам Айрату Аюпову — 19 лет и 6 месяцев, Ильнуру Киямову — 18 лет, Рустему Шарафутдинову — 16 лет, Александру Марфину — 15 лет, Айрату Абдрахманову — 13 лет, Альберту Казакову — 13 лет. Эту информацию «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Участников ОПГ «Тукаевские» обвиняют в нескольких убийствах и похищении человека. При этом на прошлых заседаниях сторона защиты утверждала, что дело сфабриковано.

«Сначала мы думали, что это только месть. Месть Залялова за то, что Кириллов заявил на него за вымогательство взятки в размере 25 миллионов. Однако, ознакомившись с материалами дела, мы поняли: это попытка спасти себя. Один из заместителей Залялова, который также проходил по делу о взятках и вымогательстве, умышленно фальсифицирует дело с целью убрать опасность в лице Кириллова», – рассказала тогда адвокат Анна Гарипова.