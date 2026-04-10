«Убедил, что меня посадят»: казанца судят за взятку за прекращение дела, которого не было

В Казани стартовало дело Игоря Жукова, которого обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу. Деньги предназначались за прекращение уголовного дела, которое якобы было на него возбуждено. Мужчину убедили, что за 10 миллионов его избавят от колонии. Организатор обмана уже за решеткой, теперь перед судом предстал взяткодатель.





Требовал деньги за прекращение уголовного дела, которого не было

В Вахитовском суде Казани стартовало дело Игоря Жукова, которого обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу. По версии следствия, он пытался передать взятку следователю за прекращении против него уголовного дела.

«В апреле 2020 года ко мне пришел мой начальник Гильманов, рассказал, что мои знакомые якобы собрались меня подставить и с их подачи на меня завели уголовное дело. Позднее мы встретились у Национальной библиотеки, и он показал мне какое-то постановление. Я ему поверил из-за его статуса, который давал ему высокий пост его дяди», – рассказал Игорь Жуков.

Начальник Жукова – Рустем Гильманов – объяснил, что может помочь с решением вопроса и передать взятку знакомым за прекращение уголовного дела. На самом деле, как выяснилось, никакого уголовного дела не было – Гильманов просто решил таким образом заработать, поэтому обманул Жукова.

«Я начал ему платить, первый раз я передал деньги через неделю. Отдал свои сбережения, отдавал часть заработанного, он также попросил меня подписать расписку о том, что я якобы взял у него в долг 6 миллионов и 3 миллиона и обязуюсь вернуть. Он аргументировал это тем, что был в курсе того, что таких денег у меня нет, и якобы заплатил за меня сам. Потом я еще продал машину, деньги с продажи я также отдал ему», – рассказал Игорь Жуков.

Гильманов составил план выплат, который помог бы Жукову с решением его вопроса. Шесть миллионов он попросил за прекращение уголовного дела, три миллиона – за прекращение преследования и в конце еще миллион за уничтожение дела.

Даже не подозревая, что его разводят, Жуков согласился передать взятку в 10 миллионов рублей для прекращения дела.

«Удостоверение с печатью «Банка приколов»

Сразу после установления личности подсудимого ему огласили обвинение. Подробно зачитали, в чем он обвиняется. После этого его спросили о его отношении к обвинению. Суду Жуков сообщил, что вину признает и раскаивается. После этого в суде начали оглашать показания свидетелей. Первыми зачитали показания Андрея Минина, который, по версии следствия, исполнил роль следователя и помог Гильманову обмануть Жукова.

«С Гильмановым мы поддерживали дружеские отношения. Гильманов попросил меня съездить в командировку с Жуковым. При этом он попросил меня представиться сотрудником правоохранительных органов. На мой вопрос, для чего, он ответил, что не доверяет Жукову. Я не тревожился – подумал, что все это шутка», – рассказал Андрей Минин.

Для достоверности Гильманов попросил Минина взять с собой поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета. Удостоверение было бутафорским с печатью «Банка приколов», Минин заказал его в интернете.

«Позднее, уже после командировки, Гильманов принес мне домой форму сотрудника правоохранительных органов с лампасами и погонами, соответствующими званию полковника. Форму он мне привез якобы на хранение. Спустя время он сказал, что ко мне зайдет Жуков. Последний должен был принести пакет с алкоголем. Я, по просьбе Гильманова, должен был одеться в оставленную на хранение форму и забрать пакет. Его я после передал Гильманову», – рассказал Андрей Минин.

Минин объяснил суду, что оба раза они с Жуковым толком не разговаривали, что сам он ничем не шантажировал Жукова, денег с него не требовал.

«Я не знал, что Гильманов вымогает деньги у Жукова. Сам я ни о каком уголовном деле не знал, денег у Жукова не вымогал», – рассказал Андрей Минин.

Всего за все время Жуков передал Гильманову 930 тысяч рублей.

«Хотела помочь мужу, но попала на мошенников»

Жуков был первым, кого обманул Рустем Гильманов. Второй эпизод в деле Гильманова был связан с женой экс-начальника отдела камеральных проверок ИФНС № 14 Зариной Гилазиевой, о нем «Татар-информ» рассказывал. По версии следствия, Зарина Гилазиеву хотела помочь мужу, которого обвиняли в получении взяток на более чем 20 млн рублей.

Уголовное дело против Ильнура Гилазиева было заведено в 2023 году. Гилазиева решила продать авто, для того чтобы нанять для него адвоката. В продаже ей помог Гильманов, с которым она познакомилась через свою подругу, гражданскую жену Рустема. Гильманов убедил ее, что может помочь ей.

Он организовал ей встречу с якобы представителем правоохранительных органов. Позднее выяснилось, что это был вовсе не сотрудник, а переодетый во все ту же форму тамада и приятель Гильманова Амир Латыпов. Он убедил Гилазиеву – для того, чтобы над ее мужем не издевались в СИЗО, нужно заплатить 6 миллионов рублей.

«В 2023 году в отношении моего супруга было возбуждено уголовное дело. Рустем Гильманов помогал мне продать автомобиль моего отца. Тогда он сказал мне, что уже ознакомился с делом моего мужа и постарается мне помочь. Чуть позже подъехало белое авто, откуда вышел мужчина в форме. Он сказал, что поможет перевести дело мужа в Москву, чтобы над ним не издевались, но нужно подготовить күчтәнәч – подарок», – рассказывала ранее в суде Гилазиева.

Деньги ей собрать удалось, однако аферисты стали требовать больше. За якобы изменение показаний против ее мужа они потребовали еще 7 млн рублей. Она заплатила, однако уже в тот момент заподозрила обман. Позднее она обратилась в Управление ФСБ – в апреле 2024 года Гильманова и Латыпова задержали.

«Мой отец оформил кредит на 5 миллионов, я заняла еще два. Эти деньги я отвезла и отдала Рустему Гильманову. Положила на заднее сиденье его авто. Тогда я заподозрила, что меня обманывают. Начала записывать разговоры», – рассказывала ранее в суде Гилазиева.

Первой на Гильманова написала заявление Гилазиева, после нее заявление написал Жуков, узнавший об аресте Гильманова. Дела объединили в одно и направили на рассмотрение в Ново-Савиновский районный суд Казани.

По окончании следствия суд признал Рустема Гильманова виновным в мошенничестве и приговорили его к 5,6 года колонии общего режима. Суд удовлетворил гражданские иски Жукова и Гилазиевой и обязал Гильманова вернуть похищенные у них деньги.

Латыпову вынесли более строгий приговор, чем его сообщнику. Ново-Савиновский суд Казани приговорил его к 6 годам колонии строгого режима.