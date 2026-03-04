«Продали авто, взяли кредит, чтобы дать взятку»: в РТ судят жену налоговика-коррупционера

В Ново-Савиновском суде Казани сегодня прошел допрос Зарины Гилазиевой. Супруга осужденного за получение взяток начальника отдела камеральных проверок ИФНС № 14 Ильнура Гилазиева, обвиняется в даче взяток на 14,5 миллиона рублей.

Допрос подсудимой – последняя стадия перед прениями. После них подсудимая скажет последнее слово и судья удалится для вынесения приговора.

«Я понимаю, в чем меня обвиняют. И я признаю, что совершила преступление», – ответила на вопрос адвоката Гилазиева.

Всего в деле три эпизода попытки дачи взятки. Через передачу денег, Гилазиева пыталась помочь своему мужу, которого в прошлом году признали виновным в 19 эпизодах получения взяток на сумму более 22 миллионов рублей. Из них: 13 взяток в крупном размере, пять в особо крупном и одна – за незаконные действия и бездействие.

«В 2023 году, в отношении моего супруга было возбуждено уголовное дело. Рустем Гильманов помогал мне продать автомобиль моего отца. Тогда он сказал мне, что уже ознакомился с делом моего мужа и постарается мне помочь. Чуть позже подъехал белый солярис, откуда вышел мужчина в форме. В ходе разговора с ним, он сказал, что поможет перевести дело мужа в Москву, чтобы над ним не издевались, но нужно подготовить күчтәнәч, подарок», – отметила подсудимая.

Машину отца продали, а деньги решили потратить на тот самый подарок, о котором говорил мужчина в форме. В свою очередь, Гильманов, со слов подсудимой, дал ей телефон, на который надо было положить деньги. Кроме того, на него звонили те, кто подписался помочь ее супругу.

«Взятка должна была быть 6 млн рублей. Чтобы над мужем не издевались и не перекрывали кислород. Сумму я собрала, и передали их на парковке магазина "Лента". Деньги я положила в каршеринговую машину», – рассказала женщина.

После этого у Зарины Гилазиевой взяткобратели стали просить все больше денег, а после пропадали, молчали. Так, за изменение показаний против ее мужа, они попросили 7 млн рублей.

«Мой отец оформил кредит, на пять миллионов, я заняла еще два. Эти деньги я отвезла и отдала Рустему Гильманову. Положила на заднее сиденье его авто. Тогда я заподозрила, что меня обманывают. Начала записывать разговоры», – рассказала Зарина Гилазиева.

После Гилазиева обратилась в Управление ФСБ, рассказала что произошло. Единственное, чего она хотела, с ее слов – раскрыть этот обман, наказать виновных.

«Я понимала, что раскрою и свои преступления. Но я решила, что это лучше, чем жить дальше с этим грузом и дать мошенникам дальше обманывать людей», – рассказала Зарина Гилазиева.